Его Величество король вальса

Музыка
2
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Астане прошел концерт, приуроченный к 200-летию со дня рождения классика мирового музыкального искусства Иоганна Штрауса

фото пресс-службы Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой

Вечер, состоявшийся на сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, объединил многочис­ленных ценителей таланта великого австрийского композитора, чье творчество по праву считается одной из ярчайших страниц в истории человеческой культуры. Создатель классического венского вальса, гениальный симфонист, мастер тонких лирических образов, в которых воплотилась чарую­щая контрастность окружаю­щего мира, Штраус отличался особым мелодическим даром. Он обогатил музыкальное искусство смелыми новаторскими решениями в области ритмического рисунка – зажигательного и задорного, близкого к фольклорным традициям в своей первозданной естественности. Произведениям Штрауса свойственна насыщенность инструментальных красок и богатый чувственный колорит, а также стремительная динамика музыкального действия, разворачивающегося в панораме проникновенных мелодий.

Неизменная популярность этих произведений во всем мире велика настолько, что бойкие на язык острословы еще в XIX веке окрестили ее штраусоманией. Особого размаха она достигает на родине композитора, где его сочинения издавна почитаются как национальный символ. И в год 200-летнего юбилея Штрауса многие австрийские музыканты и творческие коллективы отправились на гастроли, чтобы познакомить с творчеством своего великого соотечественника слушателей из других стран.

Для участия в музыкальном вечере, посвященном королю вальса, в Казахстан приехал известный дирижер Эрнест Хетцель. За свою карьеру маэстро выступил едва ли не со всеми крупнейшими оркестрами мира и даже получил от поклонников почетное прозвище посла австрийской музыки. Он регулярно дает концерты с 20 творческими коллективами на самых престижных площадках планеты, среди которых Музикферайн, Берлинская филармония, Карнеги-холл и театр «Ла Скала».

Основу юбилейной концерт­ной программы, подготовленной Казахским государственным симфоническим оркестром при поддержке посольства Австрии в Казахстане, составили наиболее яркие образцы музыкального наследия великого австрийского композитора. «Весенние голоса», «Императорский вальс» и «На прекрасном голубом Дунае», созданные Штраусом в 60–80-е годы XIX века, – настоящие жемчужины венской музыкальной школы. Красочность пейзажей и самобытность богатых внутренним содержанием образов родины в них синтетически связаны с тонким социальным чувством, делающим эти произведения яркой картиной общественных нравов того времени.

Кроме того, в программу вошел ряд малоизвестных сочинений Штрауса – полонезы, польки и марши. Бурными аплодисментами публика встретила блестяще исполненный Казахским государственным симфоническим оркестром «Марш Радецкого». Это произведение, созданное отцом композитора – Иоганном Штраусом-старшим, посвящено крупному австрийскому полководцу – фельдмаршалу Йозефу Радецкому. Четкий ритм и энергичное звучание марша вызвали у слушателей ясные ассоциации с военным парадом – стройным, выверенным, торжественным.

– Музыка династии Штраусов прекрасна своим многообразием. В каком-то смысле она подобна самому Дунаю: то затихает, то внезапно обрушивается яростной волной. Отдельно хочется сказать о мастерстве Эрнеста Хетцеля. Палочка в его руках не дирижерская, а самая что ни на есть волшебная, – рассказала зрительница концерта Дария Омарова.

Особое место в программе занял «Казахский вальс» Латифа Хамиди. Произведение, созданное выдающимся композитором к радиопьесе Сабита Муканова «Два праздника» в 1940 году, символизирует общечеловеческое значение лучших музыкальных традиций. В исполнении солистки Лауры Кумархановой «Казахский вальс» прозвучал гимном романтической страсти и любви к жизни. Хорошо запомнились слушателям выступления Жибек Сапаргалиевой, Гумира Сайдалина, Айдара Муратулы и Розы Солтыхановой.

Вечер, прошедший в изящном ритме вальса, вновь подчеркнул непреходящую ценность классического музыкального наследия и ту огромную роль, которую творчество Штрауса сыграло в истории мировой культуры.

