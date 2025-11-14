Его Величество король вальса Музыка 14 ноября 2025 г. 2:00 2 Илья Пащенко корреспондент отдела культуры В Астане прошел концерт, приуроченный к 200-летию со дня рождения классика мирового музыкального искусства Иоганна Штрауса фото пресс-службы Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой Вечер, состоявшийся на сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, объединил многочисленных ценителей таланта великого австрийского композитора, чье творчество по праву считается одной из ярчайших страниц в истории человеческой культуры. Создатель классического венского вальса, гениальный симфонист, мастер тонких лирических образов, в которых воплотилась чарующая контрастность окружающего мира, Штраус отличался особым мелодическим даром. Он обогатил музыкальное искусство смелыми новаторскими решениями в области ритмического рисунка – зажигательного и задорного, близкого к фольклорным традициям в своей первозданной естественности. Произведениям Штрауса свойственна насыщенность инструментальных красок и богатый чувственный колорит, а также стремительная динамика музыкального действия, разворачивающегося в панораме проникновенных мелодий. Неизменная популярность этих произведений во всем мире велика настолько, что бойкие на язык острословы еще в XIX веке окрестили ее штраусоманией. Особого размаха она достигает на родине композитора, где его сочинения издавна почитаются как национальный символ. И в год 200-летнего юбилея Штрауса многие австрийские музыканты и творческие коллективы отправились на гастроли, чтобы познакомить с творчеством своего великого соотечественника слушателей из других стран. Для участия в музыкальном вечере, посвященном королю вальса, в Казахстан приехал известный дирижер Эрнест Хетцель. За свою карьеру маэстро выступил едва ли не со всеми крупнейшими оркестрами мира и даже получил от поклонников почетное прозвище посла австрийской музыки. Он регулярно дает концерты с 20 творческими коллективами на самых престижных площадках планеты, среди которых Музикферайн, Берлинская филармония, Карнеги-холл и театр «Ла Скала». Основу юбилейной концертной программы, подготовленной Казахским государственным симфоническим оркестром при поддержке посольства Австрии в Казахстане, составили наиболее яркие образцы музыкального наследия великого австрийского композитора. «Весенние голоса», «Императорский вальс» и «На прекрасном голубом Дунае», созданные Штраусом в 60–80-е годы XIX века, – настоящие жемчужины венской музыкальной школы. Красочность пейзажей и самобытность богатых внутренним содержанием образов родины в них синтетически связаны с тонким социальным чувством, делающим эти произведения яркой картиной общественных нравов того времени. Кроме того, в программу вошел ряд малоизвестных сочинений Штрауса – полонезы, польки и марши. Бурными аплодисментами публика встретила блестяще исполненный Казахским государственным симфоническим оркестром «Марш Радецкого». Это произведение, созданное отцом композитора – Иоганном Штраусом-старшим, посвящено крупному австрийскому полководцу – фельдмаршалу Йозефу Радецкому. Четкий ритм и энергичное звучание марша вызвали у слушателей ясные ассоциации с военным парадом – стройным, выверенным, торжественным. – Музыка династии Штраусов прекрасна своим многообразием. В каком-то смысле она подобна самому Дунаю: то затихает, то внезапно обрушивается яростной волной. Отдельно хочется сказать о мастерстве Эрнеста Хетцеля. Палочка в его руках не дирижерская, а самая что ни на есть волшебная, – рассказала зрительница концерта Дария Омарова. Особое место в программе занял «Казахский вальс» Латифа Хамиди. Произведение, созданное выдающимся композитором к радиопьесе Сабита Муканова «Два праздника» в 1940 году, символизирует общечеловеческое значение лучших музыкальных традиций. В исполнении солистки Лауры Кумархановой «Казахский вальс» прозвучал гимном романтической страсти и любви к жизни. Хорошо запомнились слушателям выступления Жибек Сапаргалиевой, Гумира Сайдалина, Айдара Муратулы и Розы Солтыхановой. Вечер, прошедший в изящном ритме вальса, вновь подчеркнул непреходящую ценность классического музыкального наследия и ту огромную роль, которую творчество Штрауса сыграло в истории мировой культуры. #Астана #концерт #Иоганн Штрауса