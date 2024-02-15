Эхо войны – призыв к миру

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Кадиша Ныгмет

В Медицинском университете Астана отметили 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана.

фото Медицинского университета Астана

Десятилетнюю кровопролитную войну, унесшую тысячи жизней с обеих сторон, вспоминали ее участники, многие из которых служили в Афганистане как военврачи. Бывшие военнослужащие заняли почетные места в первых рядах актового зала университета.

Знаменная группа из числа студентов университета торжественным маршем внесла на сцену Государственный флаг Казахстана, после чего зал минутой молчания почтил память погибших. От имени коллектива и обучающихся проректор Виталий Койков приветствовал участников встречи и в своем выступлении подчеркнул, что любая война тяжким грузом всегда ложится на плечи медицинских работников, поэтому важно помнить о нелегкой, самоотверженной работе врачей и медсестер в зонах военных конфликтов.

Участник афганской войны, экс-министр обороны РК Сакен Жасузаков обратился со сцены к студентам – будущим врачам и как человек с боевым опытом подтвердил, что каждый солдат, идя в бой, конечно же, думает о том, кто окажет ему помощь в случае ранения и вынесет с поля сражения. Генерал-майор Муслим Дайыров, полковник в отставке Амангельды Жантасов, руководитель военной кафедры университета подполковник Болат Байкадамов вспоминали эпизоды войны в Афганистане и призывали молодежь всегда ценить и беречь мир.

Особенным моментом мероприя­тия стала презентация книги «На острие скальпеля» полковника медицинской службы в отставке Асылхана Утеева. В ней военврач, лечивший солдат в Афганистане, вспоминает о нелегких буднях медработников на войне, где профессиональный долг граничил с героизмом, а спасение людей в полевых условиях было ежедневным экзаменом на зрелость.

Награждение гостей и праздничный концерт завершили этот «вечер со слезами на глазах». В Казахстане, исключительно миролюбивом государстве, стремящемся к дружественным отношениям со всеми странами, День вывода войск из Афганистана – это возможность вспомнить об окончании войны как единственном радостном ее дне, о завершении всех испытаний, которые она приносит, о возвращении к мирному созиданию, где врачи не исполняют свой долг в рискованных военно-полевых условиях и не лечат чудовищные раны, нанесенные войной.

#Астана #Афганистан #память #история #война #медицинский университет #вывод войска

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