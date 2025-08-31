Экофестиваль ORTA FEST прошел в столичном парке

Таза Казахстан
14

В рамках мероприятия прошел конкурс EcoHuman среди художников, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Центральном парке Астаны проходит масштабный экофестиваль ORTA FEST.

Мероприятие собрало на одной площадке экоактивистов, защитников окружающей среды и просто приверженцев здорового образа жизни, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На фестивале собралось более 30 городских сообществ, представители центров активного долголетия и молодёжных организаций.

В рамках мероприятия возле "Городских часов" установлены буквы ORTA высотой более 2 метров. Желающие наполняют их пластиковыми бутылками и текстилем.

«Задача состоит в том, чтобы заполнить буквы до краев и показать, что используемое сырье может быть ценным ресурсом. Это наш общий шаг к осознанности и заботе о будущем города», – отметила продюсер февраля Майра Измайлова.

По ее словам, в этом году на ORTA FEST организована Аллея эко-арта. Здесь представлены объекты искусства из вторичных и экологически чистых материалов.

В рамках мероприятия прошел конкурс EcoHuman среди художников, где 8 победителей получили по 150 000 тенге за создание инсталляций из использованного сырья, парад костюмов Eco-Сon. Цветочные феи раздавали прохожим лепестки, шаманы в сопровождении птиц-воронов вручали пожелания с предсказанием.

Фестиваль разделен на 10 тематических зон, каждая из которых отражает ценности города.

Напомним, команда агентства «FUNK» совместно со столичными художниками и экоактивистами до этого создала гигантского кота из использованного сырья. Арт-объект стал одним из привлекательных мест Центрального парка.

#Астана #экология #Таза Қазақстан

