Экосистема инноваций

Глава государства не раз отмечал, что экономика не может существовать без сильного производственного сектора, а для этого необходимо наладить связь между наукой и бизнесом. Одним из первых этапов установления прочной коммуникации в этой сфере может стать поддержка идеи на стадии стартапа и доведение ее до уровня готового продукта. Генеральный директор Nazarbayev University Research and Innovation System (NURIS) Айдар Жакупов в интервью «КП» рассказал об опыте Инновационного кластера NURIS в части развития стартапов и предпринимательства и связи с производственным сектором экономики.

– Айдар Бексултанович, какой Вы видите роль университетов в период постпандемии COVID-19, а также в свете масштабных изменений, стартовавших в стране? Какие новые инициативы запус­каются инновационным кластером Назарбаев Университета?

– Постпандемийный период станет рубежом новой, трансформирующейся бизнес-реальности. В ситуации высокой неопределеннос­ти, когда перед бизнесом ставится задача быть максимально адаптивным и гибким, чтобы оставаться на волне технологического развития, университеты должны взять на себя роль локомотива инноваций в стране. Университетская экосистема, основанная на принципе открытых инноваций, позволяет своевременно реагировать на внешние и внутренние изменения через объединение академического, научного, инженерного, предпринимательского потенциала для создания новых передовых решений, востребованных рынком.

В настоящее время университетами ведется большая работа по сближению с представителями индустрии и бизнеса, при этом акцент ставится на использование бизнесом потенциала университетов как источника креативности и новаторских решений. В этом направлении в Назарбаев Университете создаются и развиваются новые специализированные программы бизнес-инкубации и акселерации, корпоративных инноваций, которые в совокупности формируют Инновационный кластер университета.

NURIS на протяжении всех лет работал над созданием и развитием инновационной инфраструктуры, связывающей науку и индустрию. Эта работа заложила основу для развития духа и культуры предпринимательства в университете. На сегодня NURIS можно назвать уникальным для Казахстана примером экосистемы поддержки инновационных проектов – от идеи до выхода на рынок, созданной на базе вуза. Причем комплексную поддержку могут получить студенты и преподаватели как Назарбаев Университета, так и других вузов страны, а также предприниматели и стартапы.

NURIS помогает студентам, профессорам, предпринимателям реализовать свои проекты, построить бизнес и масштабировать его, привлечь необходимое финансирование. Кластером обеспечивается целый комплекс таких мероприятий, как развитие вокруг университета пояса наукоемких и высокотехнологичных компаний, создание благоприятных условий для ученых, развитие инженерного потенциала, привлечение инвестиций для внедрения новейших решений и разработок, а также содействие развитию инновационных стартапов.

– Каким образом в кластере мотивируют молодежь? Ведь чем больше стартаперов, тем больше проектов…

– С целью мотивации студентов и молодежи к предпринимательской деятельности мы проводим сессии по генерации идей, организуем хакатоны для привлечения сообщества к решению задач предприятий.

Также реализуем ряд обучающих программ. К примеру, Школа технологического предпринимательства SciTech Bootсamp, курс «From Research to Tech – от идеи до разработки», хакатоны с компаниями и конкурсы в области технологичес­ких разработок NURIS Hardware Challenge. Также стартаперы принимают участие в таких международных конкурсах бизнес-идей, как Climate Launchpad.

Участники обучающих программ кластера получают комплексные знания в области технологического предпринимательства, учатся анализировать рынок, разрабатывать бизнес-план реализации проекта и проводить презентации для партнеров, инвесторов и потенциальных покупателей. Это особенно важно для начинающих стартап-компаний, разрабатывающих и продвигающих инновационные продукты и решения.

– Расскажите о программах бизнес-инкубирования и бизнес-акселерации. С какими идеями и проектами по развитию бизнеса наши читатели могут обращаться к вам за поддержкой?

– Для развития проектов, находящихся на стадии идеи, NURIS предлагает программу бизнес-инкубирования ABC Incubation, которая длится 12 недель и позволяет молодым предпринимателям построить бизнес-модель, собрать команду, создать прототип будущего продукта, а также выстроить стратегию развития. Самые перспективные стартапы, прошедшие инкубационную программу NURIS и показавшие устойчивое развитие, могут получить начальное финансирование в размере до 2 миллионов тенге, а также возможность участия в акселерационной программе NURIS.

В программе бизнес-акселерации NURIS Quick Start могут принять участие как проекты, прошедшие инкубацию, так и проекты с MVP (минимально жизнеспособный продукт) или прототипом, которые хотят выйти на рынок и получить инвестиции. Это 8-недельная программа, ее цель – вывод стартапов на увеличение продаж, выход на новые рынки, поиск инвесторов и венчурного финансирования. Проектам на стадии акселерации, показывающим хорошую динамику роста, предоставляется возможность получить финансирование в размере 10–15 миллионов тенге для ускоренного развития проекта и его масштабирования в Казахстане и на зарубежных рынках.

– В ведущих университетах мира большое внимание уделяется коммерциализации результатов научных работ. Какая работа проводится кластером в этом направлении?

– Развитая наука уже давно признана ключевым фактором конкурентоспособности общества, экономического роста и сокращения бедности. Однако между научными результатами и их коммерциализацией лежит большой путь. Поэтому с самого начала создания Инновационного кластера развитие системы коммерциализации научно-технических разработок было одним из главных приоритетов нашей работы. С этой целью в составе кластера был создан офис коммерциализации, который профинансировал более 25 проектов ученых университета. Среди них – высокоемкостные экологичные батареи для подключения возобновляемых источников энергии к энергетическим системам и элект­рическим автомобилям; разработка оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей; система мониторинга нагрузки, вибрации и изнашивания транс­форматоров в режиме реального времени с использованием облачных сервисов.

Вместе с тем как международный, так и наш опыт показал, что ученые и разработчики – это творческие люди с особым складом ума, глубоко увлеченные предметом своих исследований. Однако зачастую им сложно посмотреть на свою разработку как на товар и соответствующим образом «упаковать» ее в полноценный коммерческий продукт или услугу. Также в большинстве случаев у ученых не хватает бизнес-знаний и навыков, необходимых для определения спроса на будущий продукт, его вост­ребованности и актуальности. С учетом этих факторов NURIS планирует запустить новую программу, призванную помочь ученым развить предпринимательское мышление, посмотреть на свою разработку через призму клиента, сформировать четкое видение продукта и бизнеса и, как результат, увеличить шансы на успех коммерциализации научного проекта.

– Как Вы налаживаете сотрудничество с бизнесом, реальным сектором экономики?

– Для развития связей между нау­кой, инновациями и индустрией NURIS недавно запустил программу корпоративной акселерации, ставшую по сути площадкой, связывающей корпорации и стартапы. В этом направлении кластер работает на определение производственных проблем и технологических задач предприятий и одновременный поиск быстрых и дешевых решений, имеющихся у стартапов, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы, генерировать более высокую добавленную стоимость и тем самым увеличивать прибыль предприятий.

– Какие у Вас есть интересные проекты для развития инновационного бизнеса, науки и индустрии?

– В копилке NURIS есть успешная программа корпоративной акселерации с «Первой мультимодальной компанией» (ПМК), в рамках которой казахстанский IT-стартап Smart System Technologies из Назарбаев Университета сделал прорыв в логистике, создав инновационное решение MultiCode – умный планировщик грузовых перевозок для операторов вагонных парков.

За годы работы NURIS сформировал обширный нетворкинг, что значительно упрощает начинающим стартапам процесс поиска партнеров и инвесторов. Для проектов, находящихся на этапе масштабирования занимаемых на рынке ниш, NURIS планирует дальнейшее расширение программ акселерации, в том числе в направлении вывода стартап-компаний на международные рынки.

К примеру, бесспорный факт, что сейчас IT считается одной из наиболее актуальных и востребованных профессий во всем мире, и в будущем ее важность только возрастет. Однако в Казахстане не у всех детей есть возможность освоить эту профессию. Не все родители имеют возможность оплатить обучение в частной школе программирования, а общеобразовательные школы, особенно в отдаленных районах, не всегда располагают необходимой инфраструктурой, средствами и временем для развития IT-навыков у детей.

Команда стартапа Сodiplay разработала приложение, позволяющее писать код и скомпилировать его прямо на телефоне с возможностью создания умных гаджетов на базе плат Arduino. Это комплексное решение, позволяющее школьникам обучаться основам программирования с помощью смартфона в игровой форме и применять полученные знания для дальнейшей разработки IoT-проектов. Ученикам предоставляется возможность изучать алгоритмы и условные выражения, блочный код, схемотехнику, создание IoT-гаджетов, основы С++. Это решение также может быть использовано и учителями школ для эффективного обучения, разработки методики и контроля прогресса учеников онлайн посредством веб-платформы.

Проект поможет повысить цифровую грамотность, цифровизацию процесса обучения, качество и скорость получения знаний, построить виртуальную среду для создания и обмена собственными IoT-проектами, сделать программирование и робототехнику понятными и легкодоступными для детей.

Другой яркий пример – стартап Kale из Казани. Это выпускник программы бизнес-акселерации NURIS и победитель конкурса решений старт­апов NURIS Demo Day в номинации «Лучшее инновационное решение» с проектом корпоративного wellbeing-робота для развития и удержания сотрудников. Он помогает компаниям повысить производительность сотрудников, снизить текучесть кадров, упростить найм персонала. Стартап имеет несколько клиентов из стран СНГ, планируются пилоты в азиатских странах.

Kale также создали сервис, который за несколько лет прошел путь от простого приложения для превентивной медицины до платформы с персональными консультациями со специалистами, помогающими людям следить за здоровьем так, чтобы это не было скучно. Главный помощник внутри сервиса – умный робот, который собирает информацию о самочувствии пользователя и выдает необходимые для улучшения здоровья рекомендации.

– Какую роль играет инфраструктура? Какие возможности предоставляет кластер своим резидентам в плане инфраструктуры?

– Мы создали удобные условия и инфраструктуру, включающую более 5 000 кв. м офисных помещений, коворкингов, конференц-залов, лабораторий, производственных площадей, специализированные сервисные подразделения. Открыта лаборатория цифрового творчества DCLab – коворкинг-пространство для дизайнеров, фильммейкеров, иллюстраторов, фото­графов. В 2018 году в партнерстве с Loughborough University (Великобритания) DCLab стала обладателем гранта программы по развитию креативной экономики British Council Creative Spark. Коворкинг-лаборатория FabLab с передовым оборудованием для цифрового прототипирования ежегодно проводит разнообразные хакатоны и конкурсы.

В составе кластера действует технопарк, в котором располагаются резиденты – инновационные компании в таких направлениях, как беспилотные технологии, альтернативная энергетика, медицина, экология, осуществляющие и продвигающие на рынок высокотехнологичные разработки. Технопарк предоставляет свои площади для размещения и развития высокотехнологичных стартапов и компаний, в том числе для выпускников программ поддерж­ки стартапов.

В числе перспективных резидентов технопарка можно назвать казахстанское предприятие по производству собственных систем беспилотных летательных аппаратов с полезной нагрузкой Qazdron. Компания предлагает аэрорешения в гражданской и промышленной сфере от первоначальной концепции проекта до производства и эксплуатации готовой продукции. Компания KazAeroSpace, проектирующая геоинформационные системы и разрабатывающая программное обеспечение для автоматизации государственных услуг, признана одним из лидеров в Республике Казахстан по 2D- и 3D-моделированию.

Компания «Экостандарт.kz» реализует проекты в области промышленной и экологической биотехнологии, в частности, очистки нефтезагрязненных территорий в Западном Казахстане. Кроме того, здесь занимаются разработкой технологии получения органоминерального биоудобрения для повышения плодородия почвы на основе использования осадков сточных вод. Казахстанско-испанское производство изделий медицинского назначения для интервенционной кардиологии IHT Central Asia работает над коронарными стентами, катетерами и процедурными комп­лектами для операций.

На базе кластера NURIS создан и оснащен всем необходимым Центр прототипирования и компетенций Machine Shop, где помогают создавать прототипы сложных технологических разработок и проводят корпоративные обучающие курсы по новым технологиям производства.

– Одним из интереснейших современных трендов во многих странах остается развитие «креативной экономики», в основе которой лежат нематериальные ценности, креативный потенциал человека. Что NURIS делает в сфере креативной индустрии?

– Интересная парадигма – креатив для бизнеса или бизнес для креатива? Или как креатив и системный подход помогают действующему бизнесу и стартапам? Обычно темы бизнеса и творчества редко затрагиваются в одном разговоре. Многие считают эти понятия совершенно далекими друг от друга: бизнес – про то, как заработать денег, а творчество – это искусство и воображение. Так как же объединить эти две довольно разные идеи в одну? Творчество в современной жизни – гораздо больше, чем художественная ценность. Творчески мыслящие люди – это мечтатели, управляющие практиками роста и инновациями в компаниях.

Linkedin назвал творческое мышление самым востребованным навыком в наши дни. Другие исследователи также поместили креативность в тройку лучших навыков, необходимых для ведения бизнеса. Компании, понимающие важность развития и воспитания собственных креативных талантов, осознают, что сейчас это жизненно важный элемент корпоративной культуры. Уже действующий бизнес с помощью креатива может разрабатывать или совершенствовать продукты и услуги, повышать продажи, оптимизировать бизнес-процессы, получать дополнительное конкурентное преимущество, мобилизовать и сплотить сотрудников. Всего этого можно добиться, применяя креатив.

Гордостью кластера можно назвать конкурс креативщиков Markethon, проводимый лабораторией цифрового творчества DCLab, – крупнейшее и единственное в Казахстане состязание в сфере digital-маркетинга, где собираются креативные творческие личности – дизайнеры, фильммейкеры, маркетологи, иллюстраторы – для решения маркетинговых задач, поставленных крупными казахстанскими и международными компаниями. Соревнование проходит в формате 24-часового хакатона. В 2019 году Маркетон 3.0 вышел на международный уровень, где творческий забег совершили все самые креативные ребята не только из Казахстана, но и студенты университета Лафборо из Великобритании.

– Какие у NURIS планы на будущее в части развития университетской экосистемы предпринимательства и инноваций в Казахстане?

– NURIS постоянно работает над развитием университетского предпринимательства и инноваций в стране через передачу накопленного опыта и знаний вузам Казахстана и стран Центрально-Азиатского региона. При этом мы планируем обеспечить большую синхронизацию деятельности NURIS с активностями других университетов страны через расширение участия студентов и стартапов из вузов Казахстана и стран Центральной Азии в проводимых NURIS программах и мероприятиях, через организацию обучающих программ и семинаров для заинтересованных университетских инкубаторов и акселераторов. В целом же NURIS ставит цель внести достойный вклад в развитие человеческого капитала, создание высокотехнологичной экономики и в будущее страны.