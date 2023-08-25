Экс-аким Кентау получил 10 лет колонии

Осужден экс-аким города Кентау Рашид Аюпов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

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25 августа 2023 года вынесен приговор экс-акиму Кентау Рашиду Аюпову по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 177, часть 4 статьи 28 – часть 5 статьи 312 в редакции Уголовного кодекса 1997 года).

«В 2013 году Аюпов в группе лиц по предварительному сговору с неизвестными обманом и злоупотреблением доверием подстрекали собственника компании АО к даче взятки должностному лицу в 2,8 млн долларов США за содействие в победе на тендере строительства электроподстанции в городе Алматы и завладели деньгами последнего через посредника», – сообщили в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Экс-аким Кентау признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, однако освобожден от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Вместе с тем он осужден за подстрекательство к даче взятки к 10 годам лишения свободы.

С Аюпова в доход государства взыскали 422 млн 800 тысяч тенге, полученных им от коррупционных преступлений.

Приговор не вступил в силу.