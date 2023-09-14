Экс-чиновнику из акимата ВКО вынесли приговор по тяжкому преступлению 7-летней давности

Бывший руководитель управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО осужден за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Усть-Каменогорска.

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13 сентября 2023 года суд рассмотрел уголовное дело в отношении О. за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (пункт 3 части 4 статьи 361 УК).

В 2016 году руководитель управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО О. подписал акт приемки выполненных работ по строительству спецЦОНа с недостоверными сведениями. На основании этого акта на счет ТОО были перечислены деньги, в том числе необоснованно выплаченные 77 881 061 тенге бюджетных средств.

Вина экс-чиновника подтверждена показаниями свидетелей, заключением строительной экспертизы, определившей стоимость фактически невыполненных работ, вещественными доказательствами.

«Исходя из полного возмещения ущерба, привлечения к уголовной ответственности впервые, наличия на иждивении четырех детей, суд назначил О. 4 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

На основании пункта 2 статьи 4 Закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года неотбытая часть назначенного наказания сокращена на одну четвертую часть, окончательно к отбытию определено 3 года ограничения свободы», – пояснили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.