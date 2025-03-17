Экс-депутат районного маслихата в Алматинской области проиграл в казино 170 млн тенге

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Незадолго до этого ему удалось преступным путем обналичить 431 млн тенге

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Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

С целью незаконного получения субсидий бывший депутат маслихата Карасайского района предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге.

В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

Для отмывания этих доходов подозреваемым была разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге были обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину «Toyota Highlander». На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г.Конаев.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

#АФМ #депутат #субсидии

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