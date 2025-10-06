Экс-гендиректора компании экстрадировали из ОАЭ в Казахстан

Закон и Порядок
172
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он подозревается в нелегальной реализации «черного золота» на более чем 300 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ экстрадировали гражданина Казахстана из Объединенных Арабских Эмиратов для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нефти, сообщает Kazpravda.kz

«Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022-2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге. После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск», – указано в информации.

В 2024 году злоумышленник был установлен в Дубае, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Казахстан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

В надзорном органе отметили, что в 2024 году соучастника данного преступления осудили к лишению свободы.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества.

#нефть #компания #ОАЭ #экстрадиция #экс-гендиректор

