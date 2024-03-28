Экс-генсек ООН – лидеру Казахстана: У вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада

Касым-Жомарт Токаев пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Региональном климатическом саммите в Астане в качестве одного из главных спикеров, передает Kazpravda.kz

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Лидер Казахстана провел встречу с экс-генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума Пан Ги Муном, сообщает Акорда.

«С моей точки зрения, Вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под Вашим руководством в течение двух с половиной лет», – сказал Токаев, обращаясь к Пан Ги Муну.

В свою очередь, Пан Ги Мун подчеркнул весомый вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие международного сотрудничества.

«Вы, как лидер Казахстана, прилагаете активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяете возможности людей и ООН. Думаю, что Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У Вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада», – отметил корейский дипломат.

Собеседники обсудили международную повестку дня, в том числе роль ООН в эффективном преодолении глобальных вызовов.

Президент Токаев рассказал о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit. Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит.

Глава государства пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Международном форуме Астана в качестве одного из главных спикеров.

Как сообщалось, Боаоский азиатский форум (БАФ), ежегодно проходит в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.