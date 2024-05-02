Экс-глава МВД арестован на 2 месяца

Об этом сообщили в генпрокуратуре, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца.



Иная информация не подлежит разглашению в порядке ст. 201 УПК РК, добавили в надзорном органе.

Как сообщалось ранее, генпрокуратура продолжает расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. Экс-министр задержан за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.