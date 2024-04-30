Генпрокуратура подтвердила арест Ерлана Тургумбаева

Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Генеральная прокуратура РК прокомментировала информацию относительно задержания Ерлана Тургумбаева, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечено в сообщении надзорного органа, Генпрокуратура продолжает расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ст. 362 ч. 4 УК РК) в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Ерлан Заманбекович", - проинформировали в ГП РК.

Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре добавили, что недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями ст. ст. 47 и 201 УПК РК.

После Кантара Ерлан Тургумбаев был освобожден от должности главы МВД и назначен советником президента.

В августе 2022 года Тургумбаев был освобожден от должности советника президента РК.

В марте 2024 года его допросили по делу о январских событиях.

 

 

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