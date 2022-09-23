Экс-первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в Астане

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Новак Джокович по специальному приглашению президента федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова выступит на турнире категории ATP 500 в Астане, который пройдёт с 1 по 9 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Таким образом, серб сейчас сыграет на выставочном турнире «Кубок Лэйвера» в Лондоне с 23 по 25 сентября, а затем примет участие в казахстанском турнире.

На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии «Большого шлема» разных лет: Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4 АТР), Марин Чилич (№16 АТР), Станслас Вавринка (WC) и Энди Маррей (WC).

Также в заявке значатся: Стефанос Циципас (№6 АТР), Андрей Рублёв (№9 АТР), Хуберт Хуркач (№10 АТР), Янник Синнер (№11 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№13 АТР), Диего Шварцман (№17 АТР), Карен Хачанов (№18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№21 АТР), Григор Димитров (№23 АТР), Гаэль Монфис (№32 АТР) и другие.

Сильные игроки собрались и в парном разряде, где сыграют несколько чемпионов турниров «Большого шлема»: Джо Солсбери (1 АТР), Раджив Рам (2 АТР), Нил Скупски (3 АТР), Весли Колхоф (4 АТР), Жан-Жюльен Ройер (5 АТР), Марсело Аревало (6 АТР), Олимпийские чемпионы из Хорватии Никола Мектич/Мате Павич, колумбийцы Роберт Фарах/Хуан Себастьян Кабаль.