Экс-президент США скончался в возрасте 100 лет

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Джимми Картер был 39-м президентом США и занимал пост главы государства в 1977–1981 годах, а в 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет, сообщает The Washingtin Post со ссылкой на его сына Джеймса. Он скончался в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Политик в последние годы боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства».

Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах. The New York Times называла его «политической сенсацией» своего времени, отмечая, что в течение четырех лет пребывания у власти он стремился восстановить доверие к правительству после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году. Во внешней политике президента одним из достижений считаются Кэмп-Дэвидские соглашения об урегулировании на Ближнем Востоке, которым предшествовало пять войн между Израилем и Египтом.

В то же время, отмечает WP, в годы его президентства американская экономика переживала спад, в стране были высокая безработица и инфляция. Также при Картере произошел кризис с захватом 52 американских заложников в Иране: в ноябре 1979 года студенты-исламисты штурмовали посольство США в Тегеране и удерживали людей в течение 444 дней. Освободить их удалось в январе 1981 года, когда Картер покинул свой пост.

После отставки Картер занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами, 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития».

Картер критиковал политику почти всех последующих президентов, в частности,  Рональда Рейгана — за действия на Ближнем Востоке, Джорджа Буша-младшего — за войну в Ираке, Барака Обаму – за решение сохранить тюрьму в Гуантанамо и скандал с экс-агентом АНБ Эдвардом Сноуденом.

Внук Картера Джейсон рассказывал, что на выборах президента осенью 2024 года его дед проголосовал за вице-президента, демократа Камалу Харрис. Она в итоге проиграла республиканцу Трампу.

#президент #США #Джимми Картер

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