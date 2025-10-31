За незаконную регистрацию автомобилей соучастнику ОПГ грозит от 5 до 10 лет заключения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры РК экстрадировали из Российской Федерации соучастника преступной группы, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетісу, ввезённых в страну из-за рубежа, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы главного надзорного органа, подозреваемый, будучи специалистом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в 2022 – 2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путём внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор.

В результате преступных действий на учёт было незаконно поставлен 481 транспорт, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В марте этого года он задержан в Московской области, и по запросу РК экстрадирован на Родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», – говорится в публикации.

Там же добавили, что Генпрокуратура продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности граждан, скрывающихся за рубежом.