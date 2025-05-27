Он будет отбывать наказание в колонии за продажу урана со скидкой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор главному директору по коммерции АО «Казатомпром» по фактам продажи урана по заниженной цене, сообщает Kazpravda.kz

Из материалов судебного дела следует, что в 2021 году главный директор по коммерции АО «Казатомпром», злоупотребляя должностными полномочиями, заключил три краткосрочных договора по реализации урана по заниженной цене, причинив государству ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.

В период с 2021 по 2022 годы он заключил 10 договоров по реализации урана по заниженной среднерыночной стоимости, нанеся госбюджету ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,6 млрд тенге.

По всем 13 контрактам обвиняемый получил вознаграждение в виде бонуса на сумму около 9 млн тенге.

«Приговором суда Б. осужден по ст.361 ч.4 п.3 УК к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе, также с внесением представления Президенту о лишении государственной награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», – говорится в официальном сообщении суда.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.