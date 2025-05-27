Экс-топ-менеджеру «Казатомпрома» вынесен приговор

Коррупция,Суд
67
Дана Аменова
корреспондент

Он будет отбывать наказание в колонии за продажу урана со скидкой 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор главному директору по коммерции АО «Казатомпром» по фактам продажи урана по заниженной цене, сообщает Kazpravda.kz 

Из материалов судебного дела следует, что в 2021 году главный директор по коммерции АО «Казатомпром», злоупотребляя должностными полномочиями, заключил три краткосрочных договора по реализации урана по заниженной цене, причинив государству ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16,5 млрд тенге.

В период с 2021 по 2022 годы он заключил 10 договоров по реализации урана по заниженной среднерыночной стоимости, нанеся госбюджету ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,6 млрд тенге.

По всем 13 контрактам обвиняемый получил вознаграждение в виде бонуса на сумму около 9 млн тенге.

«Приговором суда Б. осужден по ст.361 ч.4 п.3 УК к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе, также с внесением представления Президенту о лишении государственной награды: медаль «Ерен еңбегі үшін», – говорится в официальном сообщении суда. 

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу. 

 

#суд #Казатомпром #сделки #топ-менеджер

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
«Умный дом» и все, кто в нем
Как не остаться в долгу
Когда работа начинается с заботы
У каждого должна быть крыша над головой
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Клянусь защищать Отчизну!
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Развивая медицинский кластер
Сердце села – в семье
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Гендиректора природного резервата «Бокейорда» задержали в З…
Меры по борьбе с коррупцией обсудили в Алматинской Академии…
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каж…
Более полумиллиарда тенге похитили при строительстве соцжил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]