Эксперты МВФ рекомендуют Казахстану «чинить крышу в солнечные дни»

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Открывая пресс-конференцию, посвященную итогам консультаций, заместитель директора департамента МВФ по Ближнему Востоку и Цент­ральной Азии – руководитель миссии по Казахстану Николя Бланше подчеркнул: сделанные выводы носят предварительный характер. Они еще будут обсуждаться членами исполнительного совета, которому принадлежит решающее слово. Окончательный вариант докумен­та будет готов, вероятно, к концу ноября.

– Мы видим, что экономика Казахстана развивается устойчиво, наблюдается снижение уровня инфляции. Прогнозируем темпы роста ВВП в пределах 3,9% в 2024 году, сравнивая их с 5,1%, которые отмечались в 2023-м. В значительной степени, по нашему мнению, такая ситуация обусловлена более высокими расходами государства. Инфляция в августе снизилась до 8,4% и, по прогнозам, к концу года составит 8,3%. Если заглянем в будущее, то темпы роста в 2025-м повысятся в связи с более высокими объемами нефтедобычи, – отметил представитель миссии.

При этом спикер уточнил, что в среднесрочной перспективе данный показатель ожидается на уровне 3,5%. Особенно в так называемой ненефтяной экономике, которая не зависит от роста или снижения цен на нефть и нефтепродукты. В МВФ уверены: в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой.

– Мы рекомендуем определенные меры в целях повышения эффективности и доверия к денежно-кредитной политике. Определили пару областей, по которым дали свои рекомендации официальным органам. В частности, считаем, что необходимо укрепить независимость Национального банка, – отметил Николя Бланше.

Что касается налогово-бюджетной политики, то здесь эксперты отмечают недовыполнение показателей, и эта тенденция тянется с 2023–2024 годов. Сохранится она, по их мнению, и в 2025-м.

– Эта проблема отражает необходимость повышения эффективности бюджетного планирования, установления уровня доходов на более реалистичном уровне... Мы поддерживаем новый Налоговый кодекс, который обсуждается в последнее время и представляет собой отличную возможность для проведения реформы по повышению ненеф­тяных доходов страны. Считаем, что необходимо сократить количество налогов, поднять ставку НДС, – прозвучало на пресс-конференции.

Еще один фактор обеспокоенности экспертов МВФ – пос­тоянное и приобретающее все большие масштабы использование средств Национального фонда. При этом, как отмечают эксперты, прослеживается непрозрачность операций, которые неожиданны уже сами по себе, и информация о них тоже туманна.

Фундаментальная же проб­лема заключается в том, что роль Нацфонда заключается не в том, чтобы финансировать ежегодный дефицит бюджета; это скорее часть долгосрочного стратегического распределения капиталов для поддержки будущего роста. А еще одна проб­лема заключается в том, что фонд позволяет иметь дефицит бюджета.

– Фискальная политика Казахстана сейчас фактически катализирует инфляцию, и растущий дефицит заставляет все сильнее нажимать на «педаль» Нацфонда. Мы рекомендуем корректирующие меры для того, чтобы поддержать доверие к фискальной основе. Необходимо более строгое отношение к исключениям из правил, – подчеркнул Николя Бланше.

Работает МВФ с казахстанскими госорганами и над другими вопросами, в частности, по линии транспарентности, качества данных госсектора, которые должны соответствовать передовым международным стандартам. Для приближения национальных стандартов к меж­дународным валютный фонд оказывает техническую помощь.

А еще МВФ рекомендует влас­тям Казахстана повысить налоги и отменить льготы – это привнесет в экономику дополнительные как минимум 4 трлн тенге. Такие предложения озвучил старший экономист департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Дина Хэн.

– Мы провели расчеты. Если в Казахстане отменить некоторые налоговые льготы и повысить ставки налогообложения предприятий, то дополнительно удастся получить около 2 триллионов тенге, этого будет достаточно, чтобы компенсировать недостающие доходы. Если же повысить и ставку НДС, а этот вопрос обсуждается, то можно получить еще дополнительно 2 триллиона тенге, – прокомментировал Хэн.

Высказался старший экономист и касательно общего госдолга нашей республики. По данным на июль 2024 года, общий госдолг Казахстана составляет 57,9 млрд долларов, из которых 10,3 млрд приходится на внешних частных кредиторов.

Это, по словам эксперта, оценивается как «относительно невысокий, управляемый уровень» и создает возможность для страны эффективно использовать госдолг для финансирования системы образования, инфраструктуры и обеспечения долгосрочного роста экономики.

Особое внимание эксперты МВФ уделили необходимости структурных реформ. Это еще одна область, где фонду видится необходимость более решительных действий для того, чтобы Казахстан достиг того уровня экономического развития, к которому он стремится. Но этих действий, по мнению экспертов, они пока не наблюдают. А необходимость в них остра, потому как, помимо ускорения экономического роста, реформы призваны сократить долю государства в экономике страны. Под «ролью»

подразумеваются самые различные факторы, в том числе рост объема субсидий, которые пагубно сказываются на развитии частного сектора.

И здесь ключевой фактор рос­та видится экспертам в развитии конкуренции. В Казахстане может повториться феномен Восточноазиатского чуда, благо для этого есть ресурсы, уверены в фонде.

Затронули члены миссии и климатические риски.

– Нужно скорректировать цену на уголь, сейчас она сос­тавляет один доллар за тонну сырья – цена на углерод в Казахстане является одной из самых низких в мире. Необходимо соз­давать мотивацию для изменения системы частного сектора, инвестировать в новые секторы экономики. Госсектор же должен заниматься вопросами образования, кадрового потенциала, переобучения рабочей силы, создавать мотивацию для инвес­тирования в возобновляемые источники энергии. Государству необходимо приложить руку и к защите наиболее уязвимых слоев населения, так как экономическая трансформация может привести к утрате рабочих мест, дохода, – оценил риски Николя Бланше.

Завершая выступление, экс­перт подчеркнул: экономика Казахстана идет в рост, темпы инфляции снижаются, в стране наблюдается политическая стабильность. При этом указал: реформы, перемены необходимы. Сог­ласно народной мудрости, чинить крышу надо в солнечную погоду, предвидя дождливые дни.

Казахстан, уверены в фонде, для этого уже созрел. Со своей же стороны МВФ готов обеспечить проведение реформ технически, помочь рекомендациями.