Эксперты сделали прогноз о возможном росте тарифов в ЖКХ

Общество
39
Кунапия Гульмира
корреспондент

Аналитики Data Hub считают, что резких скачков тарифов в коммунальной сфере не будет 

Фото: Kazpravda.kz

В свете недавнего заявления Нацбанка о годовой инфляции, эксперты напомнили, что общий рост цен разогнали платные услуги. Напомним, инфляция в Казахстане в ноябре 2023 года за год составила 10,3%. 

По данным Бюро нацстатистики на ноябрь 2023 года, напитки, коммунальные услуги, одежда и обувь подорожали больше всего.

"По всей видимости, влияние на слабое замедление роста цен в первую очередь оказали центральное отопление и горячая вода. Тарифы на обе комуслуги резко подскочили по итогам прошлого месяца.Так, в ноябре центральное отопление в годовом выражении подорожало на 25,6%", – отметили аналитики.

При этом основной вклад в годовой рост тарифов внес ноябрь (+16,1%). Текущие темпы оказались рекордными по крайней мере за последние 13 лет.

Они добавили, что еще один скачок в 2023 году наблюдался в феврале (+7,1%). Горячая вода за последние 12 месяцев прибавила 20,2%. При этом наиболее высокие темпы роста тарифов фиксировались в ноябре (+8,1%). Это – максимум более чем за 6 лет. Текущий скачок – опять же не единственный в этом году. Другие относятся к февралю (+6,3%), августу (+7,8%) и сентябрю (+2,5%).

Также, по мнению экспертов, нельзя отрицать влияние других коммунальных услуг на слабое замедление годовой инфляции. В ноябре холодная вода подорожала в месячном выражении на 5%, электроэнергия – на 4,4%. Однако текущие скачки не стали рекордными. В 2023 году по итогам месяца тарифы на данные комуслуги росли и сильнее.

"Вообще, рост тарифов на комуслуги месяц к месяцу происходит редко. И понятно почему – такая мера является крайне непопулярной. Однако так было до тех пор, пока крупная авария на экибастузской ТЭЦ, обнажила целый пласт проблем в коммунальной сфере. Как итог – было принято решение о поэтапном повышении тарифов. Судя по всему, тарифы еще будут расти. Но резких скачков, подобных тем, что наблюдались в 2023 году, вряд ли стоит ожидать. Так как большинство монополистов, имеющих на балансе объекты коммунальной инфраструктуры с наиболее высоким уровнем изношенности, к настоящему уже утвердили новые тарифы", – заключили в  Data Hub.

#инфляция #рост цен #отопление #коммунальные услуг

Популярное

Все
Неожиданная победа
Дорога особой опасности
Чем пахнет?
Застройка нелегальная
Теоретические шансы
Обидно, досадно...
Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Хотели как лучше...
Антикор расследует дело о хищениях в сфере образования Туркестанской области
Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
Отечественные атомщики формируют тренд
Фристайл под кюй «Адай»
Ее жизнь словно сюжет художественного фильма
О спорт, ты – мир!
Против вандализма и насилия
Пропавшая подростком казахстанка нашлась через 18 лет
То ли блогер, то ли жулье
Хранители истории
В очередях и те, кого уж нет
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
В режиме ожидания
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Вовремя остановить тирана
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
Уроки воспитания для дебоширов
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

"Синтетику" на 12 млн тенге изъяли в Актау
Реестр профессий для признания профквалификаций сформировал…
30-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Миллионная растрата

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]