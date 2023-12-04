Эксперты сделали прогноз о возможном росте тарифов в ЖКХ

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В свете недавнего заявления Нацбанка о годовой инфляции, эксперты напомнили, что общий рост цен разогнали платные услуги. Напомним, инфляция в Казахстане в ноябре 2023 года за год составила 10,3%.

По данным Бюро нацстатистики на ноябрь 2023 года, напитки, коммунальные услуги, одежда и обувь подорожали больше всего.

"По всей видимости, влияние на слабое замедление роста цен в первую очередь оказали центральное отопление и горячая вода. Тарифы на обе комуслуги резко подскочили по итогам прошлого месяца.Так, в ноябре центральное отопление в годовом выражении подорожало на 25,6%", – отметили аналитики.

При этом основной вклад в годовой рост тарифов внес ноябрь (+16,1%). Текущие темпы оказались рекордными по крайней мере за последние 13 лет.

Они добавили, что еще один скачок в 2023 году наблюдался в феврале (+7,1%). Горячая вода за последние 12 месяцев прибавила 20,2%. При этом наиболее высокие темпы роста тарифов фиксировались в ноябре (+8,1%). Это – максимум более чем за 6 лет. Текущий скачок – опять же не единственный в этом году. Другие относятся к февралю (+6,3%), августу (+7,8%) и сентябрю (+2,5%).

Также, по мнению экспертов, нельзя отрицать влияние других коммунальных услуг на слабое замедление годовой инфляции. В ноябре холодная вода подорожала в месячном выражении на 5%, электроэнергия – на 4,4%. Однако текущие скачки не стали рекордными. В 2023 году по итогам месяца тарифы на данные комуслуги росли и сильнее.