Сократить потребление соли призывает казахстанцев Минздрав

Казахстанцы потребляют соль в 4 раза больше рекомендуемой ВОЗ нормы в 5 граммов. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В основном это связано с национальными традициями делать различного рода запасы мяса, рыбы, соленья на зиму, кисломолочных продуктов с добавлением большого количества соли. Казахстанцы осведомлены: много соли негативно влияет на здоровье, но при этом только один из десяти осознает, что потребляет ее слишком много, и сокращает потребление.

«Несоблюдение рекомендаций по снижению потребления соли в Казахстане может привести к рискам развития неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес/ожирение, диабет II типа и некоторых видов онкологических заболеваний», — отмечает управляющий директор НЦОЗ Салтанат Назарова.

В Наццентре общественного здравоохранения отметили, что в сейчас в стране на неинфекционные заболевания приходится 87% от общего числа смертей, из них 47% составляют сердечно-сосудистые заболевания, 17% - рак, 7% - хронические респираторные заболевания, 2% - диабет, 13% - другие неинфекционные заболевания. Процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с чрезмерным потреблением соли, составляет 32%.

Превысить рекомендованные нормы по соли очень легко. Помимо того количества, которое добавляется в еду, вы также употребляете соль, которая уже содержится в готовых продуктах из супермаркета: хлебе, сыре, соусах, полуфабрикатах, мясопродуктах и так далее.

Проведенное в Казахстане исследование показало, что даже одна порция целого ряда продуктов может содержать соль в количестве, превышающем или почти равном рекомендуемой ВОЗ норме суточного потребления.

Как можно сократить потребление натрия/соли?

Вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и не поддаваться маркетинговым фишкам и рекламе продуктов питания.

Рекомендуется взять за правило добавлять соль в пищу не в ходе готовки, а уже в тарелку. Придерживайтесь нормы 5 граммов в день (1 чайная ложка).

Чтобы блюда не теряли вкус из-за низкого содержания соли, используйте специи (лимонный сок, чеснок, имбирь, перец и так далее).

Отдавайте предпочтение свежим продуктам с минимальной технологической обработкой.

Выбирайте продукты с низким содержанием натрия (менее 120 мг натрия на 100 граммов).

При покупке продуктов в магазине внимательно читайте их состав.

Ограничьте использование коммерческих соусов, заправок и продуктов быстрого приготовления.

Ограничьте потребление пищевых продуктов, прошедших технологическую обработку (бекон, ветчина и сырокопченая колбаса, соленый снек, лапша быстрого приготовления и так далее).

Не держите солонку на обеденном столе.