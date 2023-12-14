Сократить потребление соли призывает казахстанцев Минздрав

Другое
95
Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанцы потребляют соль в 4 раза больше рекомендуемой ВОЗ нормы в 5 граммов. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: solena.ua

В основном это связано с национальными традициями делать различного рода запасы мяса, рыбы, соленья на зиму, кисломолочных продуктов с добавлением большого количества соли. Казахстанцы осведомлены: много соли негативно влияет на здоровье, но при этом только один из десяти осознает, что потребляет ее слишком много, и сокращает потребление. 

«Несоблюдение рекомендаций по снижению потребления соли в Казахстане может привести к рискам развития неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес/ожирение, диабет II типа и некоторых видов онкологических заболеваний», — отмечает управляющий директор НЦОЗ Салтанат Назарова. 

В Наццентре общественного здравоохранения отметили, что в сейчас в стране на неинфекционные заболевания приходится 87% от общего числа смертей, из них 47% составляют сердечно-сосудистые заболевания, 17% - рак, 7% - хронические респираторные заболевания, 2% - диабет, 13% - другие неинфекционные заболевания. Процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с чрезмерным потреблением соли, составляет 32%.

Превысить рекомендованные нормы по соли очень легко. Помимо того количества, которое добавляется в еду, вы также употребляете соль, которая уже содержится в готовых продуктах из супермаркета: хлебе, сыре, соусах, полуфабрикатах, мясопродуктах и так далее.

Проведенное в Казахстане исследование показало, что даже одна порция целого ряда продуктов может содержать соль в количестве, превышающем или почти равном рекомендуемой ВОЗ норме суточного потребления.

Как можно сократить потребление натрия/соли?

Вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и не поддаваться маркетинговым фишкам и рекламе продуктов питания.

Рекомендуется взять за правило добавлять соль в пищу не в ходе готовки, а уже в тарелку. Придерживайтесь нормы 5 граммов в день (1 чайная ложка).

Чтобы блюда не теряли вкус из-за низкого содержания соли, используйте специи (лимонный сок, чеснок, имбирь, перец и так далее).

Отдавайте предпочтение свежим продуктам с минимальной технологической обработкой.

Выбирайте продукты с низким содержанием натрия (менее 120 мг натрия на 100 граммов).

При покупке продуктов в магазине внимательно читайте их состав.

Ограничьте использование коммерческих соусов, заправок и продуктов быстрого приготовления.

Ограничьте потребление пищевых продуктов, прошедших технологическую обработку (бекон, ветчина и сырокопченая колбаса, соленый снек, лапша быстрого приготовления и так далее).

Не держите солонку на обеденном столе.

#питание #Минздрав #ВОЗ #соль #Национальный центр общественного здравоохранения

Популярное

Все
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Шынгыз-хан и генеалогия
Босса-нова по-казахски
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Голубые каски Казахстана
Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
Брак по электронному расчету
Удержать умы в стране
А ну-ка, покажите ваши деньги!
О промышленной политике Казахстана
Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построит испанская компания в Актау
Молодёжная сборная Казахстана одержалa победу над Францией
Tesla отзывает 2 млн машин
Какое оно, «плечо» науки для фермера?
Пропавшие в степи
О чем говорили на 13-м заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз"
Совмещая приятное с полезным
ВИЧ – не приговор
Qazaq Oil наградил победителей турнира «Лига чемпионов»
Казахстан не поддержал одно из решений на заседании Совета ЕЭК
Судебная система в контексте реформ
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

На 4 млн тенге обманул казахстанцев лжемебельщик-студент
600 тысяч тенге заплатила мошеннику астанчанка за "роль в к…
Подал сигнал о помощи: сотрудница полиции спасла парня в Ак…
Бесплатные горячие обеды и такси организовали в мороз в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]