По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Следствием установлено, что он, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитил свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО «Самрук-Энерго». Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск, - проинформировали в надзорном органе.

В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы, сообщили в пресс-службе.

За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, добавили в Генпрокуратуре.