Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Эльдар Казганбаев назначен вице-министром финансов РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

В 2001-2006 гг. работал в банковском секторе.

В 2006-2007 гг. - главный менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана».

В 2008-2010 гг. - управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В 2011-2018 гг. -  заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

С октября 2018 года являлся председателем правления АО «Центр электронных финансов».

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