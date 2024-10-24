Елдос Сметов побывал в пострадавшем от паводка селе Актюбинской области

В преддверии Дня Республики, чемпион парижской Олимпиады по дзюдо Елдос Сметов и его тренер, заслуженный тренер Галимжан Жылгелдиев побывали в селе Кобда в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

В Кобде, которое называют «краем героев», спортсмен встретился с молодежью и подростками. Цель встречи — пробудить у молодежи интерес к спорту и мотивировать их достигать высот. Чемпион поделился с молодыми людьми своими советами и опытом на пути к успеху. Будущие спортсмены, один за другим, задавали вопросы, на которые Елдос Сметов с удовольствием отвечал. Он отметил, что в стране уделяется большое внимание развитию массового спорта.

«Прежде всего, поздравляю вас с нашим национальным праздником — Днем Республики. Благодаря независимости наша страна процветает. После Олимпиады я впервые приехал в Актюбинскую область. Я очень рад видеть молодежь и подростков, стремящихся к спорту. Этот спортивный комплекс великолепен. Все условия созданы. Мой совет — труд и настойчивость очень важны на пути к цели. Не забывайте это правило, и я желаю вам поднять флаг нашей страны на мировых аренах», — сказал он.

Аким Кобдинского района Изгилик Тынымгереев, в свою очередь, выразил благодарность известному спортсмену и его тренеру за встречу с молодежью Кобды.

После встречи Елдос Сметов и Галимжан Жылгелдиев посетили дома семей, пострадавших от весеннего паводка. Местные жители встретили их как почетных гостей. Чемпион вручил подарки детям, которые занимаются спортом.

«При поддержке главы государства были построены дома. Появилось целое новое село. Жители благодарят, что в трудное время их не оставили в беде. Я очень рад», — сказал Елдос Сметов.

Следует отметить, что в рамках поручения президента по ликвидации последствий весеннего паводка и обеспечению пострадавших жильем, в селах Кобда и Жарык Кобдинского района было построено 147 домов.