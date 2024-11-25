Электронные браслеты вместо ареста стали чаще применять в Казахстане

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В Верховном суде РК рассмотрели вопросы об условно-досрочном освобождении и замены неотбытой части наказания более мягким видом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

В этом году по инициативе Верховного суда был запущен проект по применению так называемых электронных браслетов.

Председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллиной был проведен круглый стол, на котором участниками был отмечен стабильный рост доли отказов судов в санкционировании ареста.

«Если в 2021 году суды удовлетворили почти 90% ходатайств о применении ареста, то в 2024-м – лишь 75%. В то же время, отказывая в содержании под стражей, суды стали чаще применять домашний арест и залог. В сравнении с 2021 годом избрание домашнего ареста выросло с 860 до 1 911 или более чем вдвое, а залога - в 4 раза (с 59 до 214)», - рассказали в суде.

Отмечается, что в 2024-м средства электронного слежения применены уже к 60% лиц, взятых под домашний арест, тогда как в 2021 году данный показатель не превышал 3%.