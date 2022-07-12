Фото: ФТК
Общество , Спорт
Елена Рыбакина ответила на вопрос о своем гражданстве
Диасов Ораз
корреспондент

Победительница Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции в Нур-Султане рассказала, гражданкой какой страны она себя ощущает, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Я гражданка Казахстана. Как я уже многим отвечала, к сожалению, потому что это очень сложная работа, я нигде не проживаю последние года два: я езжу из гостиницы в гостиницу каждую неделю – либо это соревнования, либо это сборы, но как такового дома у меня, действительно, нет», – сказала она.

Она также рассказала, почему начала выступать именно за Казахстан.

«Тот момент я помню очень хорошо. Это было лет пять назад, передо мной стоял острый вопрос, что делать дальше – потому что мне было лет 17-18 и нужно было решать, либо я пытаюсь играть и остаюсь в профессиональном спорте, либо вопрос учебы. Из-за того, что я хорошо выступала на юниорских турнирах и на Больших шлемах, мне предлагали учиться в Америке (очень многие юниоры выбирают этот путь). Так сложилось, что поступило предложение от Казахстана – это такой момент, где мне очень повезло, что совпало по времени, и мы нашли друг друга. И в итоге я очень рада, что мое такое путешествие продолжается и с Казахстаном. Вся история, которая сейчас происходит, всё такими общими усилиями, естественно, благодаря Казахстану. Так что большое спасибо за поддержку, потому что я ее всегда чувствовала на протяжении всего времени, несмотря на то, что очень редко мне удается приехать сюда», – резюмировала она.

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу над представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер. Спортсменку с сенсационным достижением поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Указом Президента Рыбакина была награждена орденом «Достық» ІІ степени. 

 

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