Элитный бункер на случай катастрофы построят в США

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Находиться он будет в Вашингтоне

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет Daily Mail, элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Он сможет вместить в себя 625 человек, каждому из них придется выложить за место по 20 миллионов долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Роскошный бункер для избранных на случай судного дня с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году. Американская компания SAFE раскрыла свои планы построить элитную крепость в Вирджинии... Бункер стоимостью 300 миллионов долларов разместит 625 богатейших людей на случай глобальной катастрофы... Несмотря на его близкое расположение к Белому дому в Вашингтоне, руководители нового убежища настаивают на том, что это просто «совпадение» и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны», - пишет издание.

Отмечается, что стоимость одного номера в бункере под названием Aerie составит 20 миллионов долларов. Помимо прочего, жители бункера смогут наслаждаться высокой кухней, боулингом и скалолазанием.

 

#США #миллиардер #Вашингтон #конецсвета #бункер

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