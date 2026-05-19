Елизавета Матвеева завоевала «бронзу» чемпионата Азии по прыжковым дисциплинам

Команда Казахстана по легкой атлетике отметилась медалью на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в Чунцине (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Награду сборной принесла Елизавета Матвеева. Спортсменка заняла третье место в прыжках в высоту.
Легкоатлетка в лучшей попытке показала 180 сантиметров.
Победительницей ЧА стала Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) - 183 см. Цзявэнь Лу (Китай) завоевала "серебро" - 180 см. Еще одной обладательницей "бронзы" стала Чун Вай Я (Гонконг) - 180 см.