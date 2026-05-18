Кубок Казахстана по борьбе: определились все победители и призеры отборочного турнира

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Алматы завершился отборочный Кубок Казахстана по видам борьбы

Фото: НОК

В рамках республиканского турнира определились обладатели медалей в греко-римской, вольной и женской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Греко-римская борьба

До 55 кг

1. Алпамыс Дастанбек (Кызылординская область)

2. Арсен Жума (Актюбинская область)

3. Марлан Мукашев (Астана)

3. Ерасыл Мусан (Шымкент)

До 60 кг

1. Айдос Султангали (Кызылординская область)

2. Ербол Камалиев (Алматинская область)

3. Амангали Бекболатов (СКО)

3. Айбек Айтбеков (Астана)

До 63 кг

1. Мейрамбек Айнагулов (Актюбинская область)

2. Даулет Аширханов (Жамбылская область)

3. Еркебулан Ардаков (Алматы)

3. Бакытжан Кабдыл (Алматинская область)

До 67 кг

1. Багдат Сабаз (Астана)

2. Ержет Жарлыкасын (Жамбылская область)

3. Динмухамед Кошкар (Жамбылская область)

3. Динислам Сагитжан (Актюбинская область)

До 72 кг

1. Мади Данелов (Алматинская область)

2. Данияр Каленов (Северо-Казахстанская область)

3. Мерей Бекенов (Восточно-Казахстанская область)

3. Адильхан Сатаев (Шымкент)

До 77 кг

1. Демеу Жадраев (Алматинская область)

2. Кахарман Кисметов (ЗКО)

3. Тамерлан Шадукаев (Костанайская область)

3. Юсуф Ашрапов (Жамбылская область)

До 82 кг

1. Ибрагим Магомадов (Карагандинская область)

2. Омар Сатаев (Шымкент)

3. Альмир Толебаев (Алматинская область)

3. Диас Калтай (Жетысуская область)

До 87 кг

1. Шамиль Ожаев (Алматы)

2. Тимур Оспанов (Костанайская область)

3. Нурсултан Турсынов (Акмолинская область)

3. Ислам Евлоев (Северо-Казахстанская область)

До 97 кг

1. Иусуф Мациев (Костанайская область)

2. Рахат Бержанов (Актюбинская область)

3. Салават Ахметкали (ВКО)

3. Баглан Куаныш (Астана)

До 130 кг

1. Олжас Сырлыбай (Кызылординская область)

2. Алимхан Сыздыков (Шымкент)

3. Алишер Ергали (Жамбылская область)

3. Асылбек Жанибекулы (Актюбинская область)

Женская борьба

До 50 кг

1. Марал Тенирбергенова (Мангистауская область)

2. Зейнеп Баянова (ЗКО)

3. Гулим Серик (Шымкент)

3. Анель Буркитбаева (Павлодарская область)

До 53 кг

1. Шугыла Омирбек (Туркестанская область)

2. Лаура Алмаганбетова (Костанайская область)

3. Марина Седнева (Алматинская область)

3. Аяжан Маркашева (Туркестанская область)

До 55 кг

1. Айнур Ашимова (Алматы)

2. Алиана Махамбетова (Карагандинская область)

3. Зульфия Яхьярова (Карагандинская область)

3. Кулдар Наурызбай (Туркестанская область)

До 57 кг

1. Нилуфар Раимова (Туркестанская область)

2. Виктория Хусаинова (Акмолинская область)

3. Анна Стратан (СКО)

До 59 кг

1. Гульдана Бекеш (Карагандинская область)

2. Каламкас Жунис (Алматы)

3. Аяжан Алдаберген (Жетысуская область)

3. Эльмира Сапарбекова (Туркестанская область)

До 62 кг

1. Ирина Кузнецова (Астана)

2. Тыныс Дубек (Алматинская область)

3. Данагуль Малкен (Туркестанская область)

3. Кызжибек Жаркынбаева (Астана)

До 65 кг

1. Жаныл Бекен (Алматы)

2. Томирис Шайшова (Алматинская область)

3. Бейбит Сейдуали (Шымкент)

3. Гульдана Асербай (Туркестанская область)

До 68 кг

1. Жамиля Бакбергенова (Алматы)

2. Ирина Казюлина (Абайская область)

3. Айымгуль Абылова (ЗКО)

3. Сабина Торей (ЗКО)

До 72 кг

1. Анастасия Панасович (ЗКО)

2. Шамшиябану Тастанбек (Туркестанская область)

3. Мейрамгуль Максот (ЗКО)

3. Зейнеп Эламас (Туркестанская область)

До 76 кг

1. Гульмарал Еркебаева (Астана)

2. Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область)

3. Меруерт Назарбаева (Туркестанская область)

3. Алина Ертостик (Алматы)

Вольная борьба

До 57 кг

1. Нурданат Айтанов (Жамбылская область)

2. Абзал Акенов (Астана)

3. Мерей Базарбаев (Алматы)

3. Мейрамбек Картбай (Актюбинская область)

До 61 кг

1. Алан Оралбек (Абайская область)

2. Асыл Айтакын (Алматы)

3. Асылжан Есенгелды (Туркестанская область)

3. Адилет Алмухамедов (Жамбылская область)

До 65 кг

1. Начын Куулар (Шымкент)

2. Адиль Оспанов (Карагандинская область)

3. Адлан Аскаров (Алматинская область)

3. Осимжан Дастанбек (Алматинская область)

До 70 кг

1. Санжар Досжанов (Алматы)

2. Бакдаулет Акимжан (Алматы)

3. Родион Анчугин (Алматы)

3. Олжас Олжаканов (Абайская область)

До 74 кг

1. Нуркожа Кайпанов (Алматы)

2. Нурдаулет Сейилбеков (Атырауская область)

3. Дархан Есенгали (Шымкент)

3. Куандык Шалдар (Туркестанская область)

До 79 кг

1. Ерхан Абил (Алматы)

2. Нурдаулет Куанышбай (Жамбылская область)

3. Тимур Оразбаев (Мангистауская область)

3. Шамсет Таир (Шымкент)

До 86 кг

1. Азамат Даулетбеков (ВКО)

2. Асхаб Хаджиев (Карагандинская область)

3. Болат Сакаев (Атырауская область)

3. Абылайхан Узембаев (Жетысуская область)

До 92 кг

1. Омар Жумаш (Алматинская область)

2. Бекзат Амангали (Атырауская область)

3. Бекзатхан Тлеулесов (Актюбинская область)

3. Камиль Куруглиев (Мангистауская область)

До 97 кг

1. Ризабек Айтмухан (Астана)

2. Нурдаулет Бекенов (ВКО)

3. Бекзат Уркимбай (Астана)

3. Акежан Айтбеков (Жетысуская область)

До 125 кг

1. Едыге Касымбек (Алматинская область)

2. Адиль Аубакиров (Астана)

3. Нурсултан Азов (Акмолинская область)

3. Есбол Толеуов (Туркестанская область)

Также в НОК добавили, что по итогам Кубка будут сформированы составы национальной сборной на предстоящие крупные международные соревнования.

