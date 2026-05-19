Золотая Орда создала устойчивую политическую систему – министр культуры Татарстана

Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава ведомства в ходе выступления привела пример цивилизационного синтеза тюркских народов

Фото: Акорда

Во Дворце Независимости в Астане состоялся Международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность», объединивший представителей научного и экспертного сообщества, исследователей истории тюркских народов, а также международных партнеров в сфере науки и культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

В ходе пленарных заседаний и тематических дискуссий участники рассмотрели вопросы исторического наследия Золотой Орды, ее влияния на развитие государственности, дипломатических отношений, культурного обмена и формирования единого евразийского пространства. Особое внимание было уделено сохранению и популяризации историко-культурного наследия народов Великой степи.

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова отметила высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, подчеркнув историческую общность и многовековые связи тюркских народов.

«Казахстан и Татарстан, между которыми установлен высокий уровень сотрудничества, служат уникальным примером цивилизационного синтеза, в основе которого лежит многовековое переплетение судеб тюркских народов. Во многом это обусловлено наследием Золотой Орды, которая выступала ключевым историческим узлом, соединившим Восток и Запад. Орда создала устойчивую политическую систему, объединившую обширные территории, – систему, в которой централизованное управление сочеталось с широкой автономией регионов», – подчеркнула она.

Участники симпозиума отметили, что изучение наследия Золотой Орды имеет важное значение для развития современных гуманитарных исследований, укрепления международного научного взаимодействия и продвижения общих культурно-исторических ценностей на международном уровне.

#политика #система #симпозиум #Золотая Орда #Татарстан

