Дорогое удовольствие

Ароматы, подобно машине времени, переносят нас в прошлое, оживляют в памяти, казалось бы, забытые мгновения и влияют на настроение. В этом заключается притягательная сила парфюмерии, считает коллекционер из Темиртау Алексей Чеснаков. Он собирает духи, эликсиры, одеколоны и туалетную воду, примеряя каждый запах на себя. Через коллекцию нашего героя прошли более сотни ароматов. Ему нравится будоражить обонятельные рецепторы и искать новые эмоции, которых нам в серой повседневности часто не хватает.

– В каком бы городе ни находился, стараюсь зайти в парфюмерный магазин, – рассказывает коллекционер. – Я ищу новый аромат, как говорят специалисты, «слушаю» его, и вдруг происходит волшебство: в моей памяти возникают ассоциации, связанные с этим запахом. Вот что для меня самое ценное.

Моя встреча с коллекционером проходит в зале Темиртауского историко-краеведческого музея. На этой дислокации настоял наш герой, поскольку здесь недавно была организована выставка парфюмерии из прошлого. Алексей был одним из ее посетителей. А теперь здесь же он представил собственную коллекцию – уже из настоящего.

Коллекционер аккуратно расставляет флакончики разных форм и размеров передо мной на маленьком столике. Видно, что этот процесс доставляет ему удовольствие. Среди представленных экземпляров есть довольно дорогие и оригинальные – в солидных коробочках, в бутылочках с золотистым орнаментом, напоминающим масонские символы, и даже с надушенными открытками-вкладышами.

– Поначалу я не обращал внимания на упаковку и флакон. Важным для меня было только их содержимое, – вспоминает наш герой. – Со временем все изменилось. Теперь, если есть возможность купить парфюм в стильной коробочке или флаконе оригинальной формы, я ее не упускаю. Когда ощущаешь приятный аромат и при этом еще держишь в руках красивый футляр, это доставляет дополнительное эстетическое удовольствие.

Коллекционирование парфюма – удовольствие не из дешевых. Миниатюрный бутылек с ароматной жидкостью может обойтись как в 30 тыс., так и в 500 тыс. тенге.

Весьма любопытный экземпляр в коллекции Алексея – это парфюмированная вода Marquis de Sade 1740. Она имеет восточный древесный аромат с нотами бергамота и натуральной кожи. Ее особенность – в коробочке, выполненной в виде книги. Этот «фолиант» входит в «библиотеку» из 49 ароматов, каждый из которых посвящен конкретной историчес­кой личности, например Джакомо Казанове, Жорж Санд и Эрнесту Хемингуэю. Их создатель считает, что каждый аромат «рассказывает» своему обладателю историю, подобно тому, как это делают книги.

– Для меня аромат Marquis de Sade 1740 ассоциируется с произведением Виктора Гюго «Человек, который смеется», – продолжает ценитель. – Когда я его ощущаю, в моем воображении возникает картина европейского бала начала XVIII века. Я вижу людей в припудренных париках и кожаных перчатках. То есть запах заставляет наш мозг работать как искусственный интеллект. Он дорисовывает в нашем вооб­ражении целостную картину.

Парфюм для статуса

Коллекция нашего героя началась с трех мужских ароматов – древесно-цитрусовый от Terre d`Hermes, бергамотовый Montblanc Explorer и слегка сладкий Sauvage Dior. Причем все они были куплены в течение месяца. Один из них Алексей приобрел по случаю свадьбы своего друга, где был свидетелем. Хотелось выглядеть привлекательным, уверенным в себе мужчиной. И это ему удалось. Сегодня из разнообразия ароматов можно выбрать тот, который будет подчеркивать вашу индивидуальность. Но, к сожалению, многие не придают этому значения, отдавая предпочтение духам, которые сейчас в моде.

– Сегодня люди с помощью парфюма пытаются не столько выразить себя, сколько показать свой статус, – рассуждает коллекционер. – Особенно часто я замечаю это у представительниц прекрасного пола. Зачастую девушки «надевают» дорогой аромат, чтобы показать, что у нее есть деньги или состоятельный поклонник, который дарит ей солидные подарки.

Алексей ничего предосудительного в этом не видит. Его больше раздражает неумение некоторых модниц правильно пользоваться парфюмом. Думаю, вам знакома ситуация, когда в автобус заходит девушка, от которой исходит такое ядреное амбре, будто она вылила на себя целый флакон духов.

– Есть определенная парфюмерная этика, – говорит Алексей Чеснаков. – Обливаться духами и идти в люди – неприлично. Это то же самое, что громко разговаривать по телефону или включить музыку на портативной колонке, находясь в общественном месте. Существуют тонкие, ненавязчивые ароматы – вот ими можно пользоваться.

На какую часть тела нужно наносить парфюм? Габриель Шанель, к примеру, утверждала, что парфюмом надо сбрызгивать те места, куда бы вы хотели, чтобы вас целовали.

– Более безобидно для аромата наносить его на запястья или за ушами, чтобы парфюм стекал к ключице, – советует наш герой. – Я не рекомендую брызгать на зону декольте. Во-первых, потому что здесь кожа тонкая и чувствительная – может появиться раздражение. А во-вторых, с зоны декольте аромат очень быстро улетучится. Женщинам можно наносить аромат на волосы. Они имеют пористую структуру, благодаря чему хорошо держат запах. Кроме того, можно надушить шейный платок – любимый аромат останется с вами надолго.

Любимые ароматы, безусловно, могут поднять нам настроение. Они успокаивают, придают бодрости и даже уверенности в себе. А можно ли с помощью духов создать соблазнительный образ и привлечь к себе представителя противоположного пола? Оказывается, можно. Девушкам для этого следует пользоваться туалетной водой с легкими фруктовыми, цветочными или цитрусовыми нотами. А вот мужчинам стоит обратить внимание на парфюм с ароматом дорогого табака, пряностей и натуральной кожи.

– Я считаю, что с помощью аромата можно создать первое впечатление о себе, – высказывает свое мнение коллекционер парфюма. – Если ты подойдешь к человеку, заговоришь с ним и почувствуешь приятный аромат, то может возникнуть мысль: «Он интересный, уверенный в себе. Можно с ним познакомиться». Но дальше все зависит от мужчины. Если он открытый человек и приятный собеседник, то впечатление о нем зафиксируется триггером приятного аромата. И, скорее всего, девушка захочет продолжить общение с ним.

Наш герой Алексей Чеснаков – бизнесмен. Он работает в сфере продаж, где важно выглядеть презентабельно и находить контакт с каждым клиентом. Парфюм ему в этом помогает. В последнее время Алексей задумывается над тем, чтобы выбрать для себя несколько самых любимых ароматов и пользоваться ими всю жизнь. Но, скорее всего, у него ничего не получится. Почему? Потому что душа требует новых эмоций во флаконах. Остановиться в их поиске невозможно.