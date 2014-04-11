Энергосбережение – правило без исключений

Что мы знаем о Государственном энергетическом реестре (ГЭР), который призвал способствовать снижению энергоемкости ВВП? Насколько часто мы задавались вопросом: посредством чего можно достичь этой цели? Пожалуй, многих из нас этот вопрос заставил задуматься всерьез, когда он прозвучал из уст Президента страны ­Нурсултана ­Назарбаева в январском Послании к народу. В качестве инст­румента в снижении энергоемкости было предложено формирование и ведение ГЭР, которого нет ни в одной из стран СНГ. Так с какой целью возникла необходимость собрать, систематизировать и проанализировать столь объемные сведения по всей стране? Имеем ли мы на сегодня представление об уровне потребления энергоресурсов предприятиями? Эти и другие вопросы мы адресовали председателю правления АО «Институт развития элект­роэнергетики и энерго­сбережения (Казахэнергоэкспертиза)» ­Жакыпу БОКЕНБАЕВУ.

– Жакып Куттыбекович, с принятием Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» тема энергосбережения стала особенно актуальной. И с каждым днем благодаря ужесточившимся требованиям по сбережению энергии она все явственнее становится законом жизни для всех нас. На каком аспекте этой темы акцентировали бы внимание казахстанцев вы?

– В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Лидером нации в числе других поставлена и такая важная задача, как снижение к 2050 году энергоемкости ВВП в 2 раза. В связи с этим энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства. Наш институт будет способствовать выполнению общегосударственных планов в части представления уполномоченному и другим государственным органам информационно-аналитических, консультационных, сервисных и экспертных услуг, а также решения актуальных и масштабных задач в сфере элект­роэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Одним из механизмов достижения поставленных целей является создание в соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» Государственного энергетического реест­ра, кратко говоря, ГЭР, оператором которого является наш институт. Стоит добавить, что мы являемся первопроходцами в этом направлении, поскольку нигде в СНГ подобные меры еще не принимались. И наш опыт во многом показателен для стран Содружества.

– Как идет работа с субъектами ГЭР и какие предприятия относятся к этой категории?

– Субъектами ГЭР являются предприятия, потребление энергоресурсов которых эквивалентно 1 500 тонн условного топлива в год и выше, а также организации квазигосударственного сектора и государственные учреждения. В 2013 году институтом была проделана работа по формированию и ведению ГЭР. Наши сотрудники занимались сбором данных от субъектов ГЭР, количество которых составило 11 067, но проанализировано 10 265 субъектов, из них 65% составили государственные учреждения, 31% – субъекты квазигосударственного сектора и 4% – юридические лица, потребляющие 1 500 тонн условного топ­лива и более.

– Насколько разнится в тех или иных сегментах доля потребления энергоресурсов?

– По квазигосударственному сектору она составляет 60% или по юрлицам – 38%. А вот что касается доли государственных учреждений, то на нее приходится всего 2%. В целом потребление всех субъектов, за исключением переданных другим юрлицам, составляет 53 730 377 тонн условного топ­лива. Поясню – 1 тонна условного топлива – это чуть более полтонны угля (0,626 тонны).

При анализе оказалось, что потреб­ление энергоресурсов всеми субъектами ГЭР составляет 46% от всего потребления РК. А мы знаем, что, согласно данным Агентства РК по статистике, суммарное энергопотребление за 2012 год составило 115 978 200 тонн условного топлива. Стоит отметить, что основными энергоресурсами, потребляемыми субъектами ГЭР, являются уголь – 52%, большая часть потребления которого приходится на северные и восточные регионы республики. Кроме этого, газ природный – 15,8.

Также было выявлено, что Павлодарская область занимает 1-е место по потреблению энергоресурсов в Казахстане, так как на территории области расположено много крупных промышленных объектов, и доля потребления этих субъектов составляет 32% от всех субъектов ГЭР.

Полное количество субъектов ГЭР ежегодно будет увеличиваться. По нашим оценкам, всего будет около 20 тысяч субъектов. Список самых крупных промышленных субъектов ГЭР сегодня возглавляет АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» – 5 546 720 тонн условного топлива без учета энергоресурсов.

– К каким промежуточным выводам пришли вы сегодня, проделав столь объемную работу?

– Для достижения поставленных целей необходимо в первую очередь акцентировать внимание именно на крупных промышленных предприятиях. Исходя из информации, полученной в ходе проведения анализа данных, предоставленных субъектами ГЭР, при условии обеспечения ежегодного снижения удельного энергопотребления на производство единицы продукции на 10% у 50 крупнейших субъектов ГЭР в целом по стране можно достичь снижения энергоемкости ВВП на 4%!

И это – без учета других внешних факторов, влияющих на снижение энергоемкости. Таких как: повышение в структуре ВВП доли услуг, уменьшение доли энергоемких отраслей, повышение доли мало­энергоемких перерабатывающих и наукоемких отраслей «новой экономики», которые в совокупности должны обеспечить достижение ежегодного снижения энергоемкости ВВП на 10%, что является основной ­целью программы «Энерго­сбережение-2020».

Было выявлено, что электропотреб­ление промышленного сектора составляет 59% от общего потребления страны. В том числе чуть более 30%, или 25 828,3 миллиона кВт-ч приходится на долю 4 крупных корпораций, что еще раз доказывает, что наибольший потенциал энергосбережения составляет промышленный сектор.

Также был проведен сравнительный анализ по показателю удельного расхода топлива на выработку электроэнергии тепловыми электрическими станциями (далее – ТЭС) по сравнению с аналогичными ТЭС в странах СНГ. Как видим, данный показатель для Казахстана составляет 388 граммов условного топлива/кВт-ч и превышает показатели России и Беларуси на 15 и 33% соответственно. Что касается удельного энергопотребления в зданиях, данный показатель у Казахстана составляет 270 кВт-ч/м2, и превышает европейские средние показатели в 2 раза. К примеру, в Швеции он равен 82 кВт-ч/м2, тогда как в схожей по климатическим данным России – 210 кВт-ч/м2.

Из проведенного анализа можно заключить, что Казахстан имеет большой потенциал в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

– Какие механизмы предусмот­рены для решения задач, поставленных Законом РК «Об энерго­сбережении и повышении энергоэффективности»?

– Субъекты ГЭР, потребляющие энергетические ресурсы в объеме превышающем 1,5 тысячи тонн условного топлива в год, обязаны внед­рить и организовать работу системы энергоменеджмента, а также проходить обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые 5 лет, за исключением госучреждений. По итогам проведенных энергоаудитов субъекты ГЭР обязаны разработать план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и обеспечить в течение 5 лет после прохождения энергоаудита ежегодное снижение объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергоаудита. В свою очередь оператор ГЭР проводит мониторинг и анализ представленных планов мероприятий и на основании полученных данных прогнозирует снижение энергоемкости ВВП.

Мы последовали примеру успешных практик японской и корейской модели ГЭР. В этих странах субъекты ГЭР также обязаны обеспечивать ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов и представлять отчет аналогичному оператору ГЭР, также крупные предприя­тия обязаны иметь в штате энергоменеджеров.

– С какими трудностями столк­нулись в работе?

– Поначалу мы прошли через нелегкий этап непонимания всеобщей задачи на местах, которое проистекало из незнания Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», порой пассивного участия местных исполнительных органов в разъяснительной работе. Первое время наши требования в регионах игнорировали, не понимая, почему какое-то АО из Астаны повально требует отчетности по мало кому известному ГЭРу?

Как показал 2013 год, не все потребители знают о том, что отчетность по ГЭР нужно сдавать ежегодно. Много вопросов чисто технических – как заполнять, где скачать бланк, на что от нас следуют подробные консультации. И в этой ситуации всем нам надо запастись терпением и неукоснительно следовать требованиям ГЭР. Это дело государственной важности.

– Можете ли вы сказать, что «лед тронулся» и рекомендованный алгоритм действий взят на вооружение предприятиями страны?

– В ходе работы стало ясно: предприятия не стоят на месте. Уже начаты работы по проведению энергоаудита и внедрению систем энергоменеджмента на таких крупных предприятиях, как АО «Алматинские электрические сети», ТОО «Казцинк», АО «ГРЭС-2», ТОО «Жаикмунай», ТОО «Экотон-Батыс», АО «КазТрансОйл», АО «ССГПО», АО «МангистауМунай Газ», и многих других. Также ожидается, что в текущем году порядка 30% субъектов ГЭР (что составляет более 1 000 предприятий) проведут энергоаудит на своих предприятиях.

– Каким образом ваш институт участвует в реализации политики в области повышения энергоэффективности?

– Как подведомственная организация Министерства индустрии и новых технологий мы активно участвуем в разработке программ, нормативно-правовых и технических актов, стандартов в области энергосбережения. Оказываем консалтинговые услуги по внедрению системы энергоменеджмента. Проводим обучающие курсы, семинары по направлению «энергоаудит и энергоменеджмент», курсы повышения квалификации. Через общественную трибуну – издаваемый нами журнал «Электроэнергетика Казахстана» – мы пропагандируем тему энергосбережения. Продвигаем энергосберегающие технологии. В плане международного сотрудничества – поиск и привлечение финансовых доноров, организация зарубежных обучающих семинаров для казахстанских специалистов.

– Изменились ли задачи Института развития электроэнергетики и энергосбережения (Казах­энергоэкспертиза) в связи с реорганизацией АО «Казахэнергоэкспертиза»?

– Напомню, что право владения и пользования государственным пакетом акций АО «Казах­энергоэкспертиза» ранее принадлежало Комитету государственного энергетического надзора и контроля МИНТа. Отныне оно перешло к Министерству индустрии и новых технологий. Во главу угла были поставлены цели реализации государственной политики в области элект­роэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, которые закреплены в приоритетных секторах экономики, призванных обеспечить устойчивое и экологически чистое развитие всех других отраслей экономики. От них напрямую зависит повышение благосостояния народа и обеспечение энергетической безопасности страны, предусмотренной Законом РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности».

Институт создан для проведения системных исследований, содействия адаптации передового международного опыта и трансферту передовых мировых технологий в энергетике. Он призван стать свое­го рода центром компетенции в электроэнергетике, а также в вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности, и будет предоставлять информационно-аналитические и консультационные услуги государственным органам, юридическим и физическим лицам.

Очевидно, что вопросы энерго­сбережения помогут достичь повышения конкурентоспособности казахстанской экономики в рамках Единого экономического пространства и вхождения страны в число 30 наиболее развитых стран мира, а это соответствует целям, поставленным Главой государства.

Поскольку повышение энергоэффективности затрагивает все сферы экономики и жизни общества, решение этой проблемы вкупе с энерго­сбережением имеет комплексный характер и потребует тесного взаимодействия государства, бизнеса и всего населения, живущего в ожидании Международной выставки «EXPO 2017: «Энергия будущего».

Беседовала Гульмира САРБАСОВА