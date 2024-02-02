ЕНТ-2024: абитуриенты смогут проходить основное тестирование дважды

В Национальном центре тестирования МНВО РК напомнили, что в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное Единое национальное тестирование два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данная норма была закреплена в прошлом году.

– Абитуриенты 2024 года могут сдать ЕНТ пять раз. Из них три, то есть январский, мартовский и августовский, предназначены для поступления на платную основу. А один из сертификатов (по выбору) основного ЕНТ, который можно сдать дважды, используется для участия в грантовом конкурсе, – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Абитуриенты сами выбирают дату, время и место тестирования во время регистрации на ЕНТ. Выпускники школ текущего года и студенты, принятые в вузы условно, имеют право участвовать во всех пяти этапах ЕНТ.

В то же время выпускники предыдущих лет, выпускники колледжей и кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), могут участвовать в четырех тестированиях, включая мартовское, основное и августовское.

Также есть категория студентов, которые желают перевестись из творческих специальностей на другие или из других специальностей на педагогические направления. Они сдают ЕНТ два раза: в январе и августе.

Ранее сообщалось о том, что пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана не изменятся.