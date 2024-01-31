ЕНТ-2024: пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана не изменятся

Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Но абитуриентам нужно учесть, что каждый вуз может устанавливать свои пороговые баллы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана остаются неизменными: не менее 50 баллов, и не менее 65 баллов для поступления в национальные вузы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

– Однако есть направления подготовки, для поступления на которые необходимо набрать больше 50 баллов. Самые высокие пороговые баллы на образовательные программы «Право» и «Педагогические науки» – не менее 75 баллов.

Абитуриенты, решившие обучаться по направлению «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)», на ЕНТ должны набрать не менее 70 баллов. А желающим поступить на специальность «Сельское хозяйство и биоресурсы» и «Ветеринария» в национальные вузы требуется набрать не менее 60 баллов, – сообщили в министерстве. 

Кроме того, абитуриентам нужно учесть, что каждый вуз может устанавливать свои пороговые баллы, напомнили в ведомстве. Это право было предоставлено им 4 года назад в рамках академической свободы.

– Например, абитуриент, набравший 80 баллов, желает стать учителем математики и поступить в национальный университет. Как известно, пороговый балл на «Педагогические науки» – не менее 75 баллов, а в национальные вузы – не менее 65 баллов. Вроде набранного балла ученика хватает для поступления. Однако пороговый балл для этой специальности в выбранном университете начинается с 85 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80. Информация о пороговых баллах вузов будет опубликована в ближайшее время на сайте НЦТ», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, что пороговые баллы по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам составляют не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» – не менее 3 баллов.

Ранее около 15 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ.

После перехода ЕНТ в электронный формат, для сдающих тестирования стали доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей.

Инфографика: пресс-служба Минпросвещения

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