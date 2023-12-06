Эпидемию кори объявили в Румынии

Здравоохранение, В мире
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Минздрав Румынии объявил эпидемию кори, выявлено около 2 тысяч случаев заражения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори, зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом в 29 уездах.

"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2 000 случаев в 29 округах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

В министерстве отметили, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Обычно прививку от кори делают в 12 месяцев. Также власти будут вести информационную кампанию для родителей, чтобы пропагандировать вакцинацию.

По данным ведомства, охват вакцинацией первой дозой на национальном уровне составляет 78%, а второй дозой - 62% детей.

Ранее премьер Смаилов поручил усилить меры по борьбе с корью в Казахстане.

 

#казахстан #корь #Европа #вакцина #эпидемия #Румыния

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