Культура
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Валентина Мелехова, Костанайская область

Технологии древние, восхищение настоящее

Как добывали огонь в каменном веке, воевали в эпоху средневековья, ткали ковры и баскуры в давние времена, костанайцы смогли увидеть на фестивале древних технологий DESHT-THOR.

Чтобы реконструировать события прошлого, в регион приехали историки и археологи из нескольких городов Казахстана, а также из России. Вообще-то подобные проекты делают они в наших степях не впервые. Фес­тиваль древних технологий проходит в регионе уже пятый год подряд. Но в столь масштабном варианте в первый раз. Сначала эта идея была воплощена в Лисаковске, затем в селе Айет Тарановского района, а последние два года из-за пандемийных ограничений все действо происходило онлайн. И вот теперь 143-я годовщина города Костаная стала отличным поводом для встречи реконструкторов на набережной Тобола.

В минувшие выходные здесь костанайцы и гости города смог­ли перенестись сразу в несколько эпох.

К примеру, археологи из Челябинска демонстрировали, как отливали бронзу и добывали огонь в бронзовый век. А главным экспонатом реконструкторов из ближнего зарубежья стала колес­ница тех времен, восстановленная на основе находок во время раскопок древних могильников.

– Такие колесницы существовали в бронзовом веке четыре тысячи лет назад на территории урало-казахстанских степей. Первые находки были сделаны в могильнике Синташта в Челябинской области. Есть петроглифы на территории Казахстана, изображающие такие колесницы, – рассказал археолог, руководитель лаборатории экспериментальной археологии ЮУрГУ Иван Семьян. – Хронологический приоритет колесниц науке уже давно известен, но долгое время была жаркая дис­куссия по поводу сферы их применения. Велись споры: боевые это были повозки, ритуальные или же погребальные.

И тогда мы провели экспе­римент. Воспитали колесничных лошадей, построили три повозки, разгоняли их в степи до 45 километров в час, совершали на них маневры. Экспе­римент показал, что такая упряжь – псалии – имеет смысл лишь в случае использования этой повозки для резкого маневра, который может быть оправдан только состязательным применением или боевой ситуа­цией, – объяснил ученый.

Колесница эпохи бронзы произвела такой фурор, что от желающих сфотографироваться с точной копией древнего транс­порта не было отбоя! Не менее интересными оказались доспехи человека, жившего в средние века. Технику изготовления кольчуги представили ребята из Клуба исторической реконструкции (КИР) «Темир Тумен». Они же разыграли сцену боя.

– Костанай присоединился к республиканскому КИР «Темир Тумен» в 2015 году. Мы занимаемся реконструкцией, стилизацией доспехов, вооружения и граж­данской одежды воинов степи времен Золотой Орды. Большая часть представленных элементов снаряжения изготовлена вручную участниками нашего клуба, – пояснил член КИР «Темир Тумен» Валентин Ярославцев.

Неподалеку от воинов расположились рукодельницы, сотрудницы Костанайского областного историко-краеведческого музея, наглядно продемонстрировавшие древнее ремесло казахских женщин – ткание ковров. Надо сказать, что занятие это очень хлопотное и трудоемкое, а потому над одним изделием в старину трудились чуть ли не всем поселением.

– Мы показываем первый этап создания ковра, – сказали пять девушек, устроившихся прямо на земле на небольшом покрывале. – Перед нами куски шерсти. Наша задача – выбить из них пыль. Для этого мы используем специальные палки. Так нити будут более пушистыми.

Рядом другая мастерица-ткачиха изготавливала баскур – узорчатую вытканную тесьму для украшения юрт. Это ремесло появилось еще раньше ковроткачества. Сейчас многие навыки, к сожалению, утрачены.

– Я училась самостоятельно, в нашей области не нашла мастериц. Изучала все по учебникам, в Интернете. Навыки плетения баскур сохранили переселенцы из Монголии. Одна из них помогала мне, – отметила Умит Быгысбаева.

Восторг у костанайцев вызвали и двухметровые батыры, кыпчаки, приехавшие из Алматы, а также сакский воин на коне.

Словом, пришедшие на фестиваль не только прикоснулись к истории, но и восхитились тем, как люди в разные эпохи, ограниченные в производственных технологиях, технике и материа­лах, умели делать столь уникальные вещи.

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