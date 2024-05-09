Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгата Бегельдинова

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В честь Дня Победы госсоветник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику знаменитого казахстанца, участника парада Победы 1945 года, дважды Герою Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Памятник был установлен в Астане в 2021 году на пересечении проспекта Сарыарка и улицы, названной в честь Бегельдинова.

В мероприятии приняли участие члены Национального курултая, а также Совета по молодежной политике.

Участники церемонии почтили минутой молчания память воинов, героически сражавшихся за Победу.