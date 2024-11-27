Ерлан Кошанов: Эмираты – важный партнер Казахстана в арабском мире

Мажилис
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По поручению главы государства председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в торжественном собрании, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер палаты поздравил собравшихся с праздником и пожелал благополучия дружественному народу Эмиратов.

В своей приветственной речи Ерлан Кошанов подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты на сегодня являются одной из лидирующих стран в мире с динамично развивающейся экономикой. Спикер Мажилиса отметил, что масштабные реформы в области альтернативной энергетики, искусственного интеллекта, туризма и финансов превратили ОАЭ в мировой центр передовых технологий. Он также поздравил народ и руководство Эмиратов с историческим шагом в атомной энергетике – полным запуском атомной электростанции «Барака».

– Сегодня Эмираты – важнейший партнер Казахстана в исламском и арабском мире. Благодаря прочным связям между нашими лидерами, незыблемой дружбе народов наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посетил Объединенные Арабские Эмираты с официальным и рабочим визитами. В нынешней сложной геополитической обстановке в мире личное общение между главами государств имеет большое стратегическое значение, – сказал председатель палаты.

Ерлан Кошанов отметил также большой потенциал для углубления двустороннего сотрудничества и призвал к дальнейшему укреплению межпарламентских связей.

– В настоящее время реализуются совместные прорывные проекты в области возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта, информационных технологий, недвижимости, образования, транспорта, логистики. Один из них – самое высокое здание на территории Центральной Азии – комплекс «Абу Даби Плаза» стал гордостью и визитной карточкой столицы. Он является настоящим символом дружбы между Казахстаном и Эмиратами, – заключил председатель Мажилиса.

#мажилис #ОАЭ

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