Ерлан Кошанов: Эмираты – важный партнер Казахстана в арабском мире

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер палаты поздравил собравшихся с праздником и пожелал благополучия дружественному народу Эмиратов.

В своей приветственной речи Ерлан Кошанов подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты на сегодня являются одной из лидирующих стран в мире с динамично развивающейся экономикой. Спикер Мажилиса отметил, что масштабные реформы в области альтернативной энергетики, искусственного интеллекта, туризма и финансов превратили ОАЭ в мировой центр передовых технологий. Он также поздравил народ и руководство Эмиратов с историческим шагом в атомной энергетике – полным запуском атомной электростанции «Барака».

– Сегодня Эмираты – важнейший партнер Казахстана в исламском и арабском мире. Благодаря прочным связям между нашими лидерами, незыблемой дружбе народов наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посетил Объединенные Арабские Эмираты с официальным и рабочим визитами. В нынешней сложной геополитической обстановке в мире личное общение между главами государств имеет большое стратегическое значение, – сказал председатель палаты.

Ерлан Кошанов отметил также большой потенциал для углубления двустороннего сотрудничества и призвал к дальнейшему укреплению межпарламентских связей.