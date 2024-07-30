Ержан Ертаев возглавил комитет в Министерстве энергетики

С прошлого года он был заместителем председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра энергетики Республики Казахстан Ертаев Ержан Ерболулы назначен на должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля ведомства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Он родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет. Трудовую деятельность начал в 2006 г. в Павлодарском районном отделе Казначейства, работал в частных структурах.

С 2009 по 2013 гг. – ведущий специалист, главный специалист отдела энергетики Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

2013-2014 гг. – главный эксперт управления Министерства индустрии и новых технологий.

2014-2015 гг. – руководитель управления Министерства энергетики.

2015-2018 гг. – руководитель территориальных департаментов по Акмолинской, Карагандинской областям МЭ.

С 2018 по 2020 гг. был заместителем председателя Комитета МЭ.

2020-2021 гг. – руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

2021-2022 гг. — руководитель Аппарата председателя Правления «Самрук-энерго».

2022-2023 гг. – генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

С 2023 г. по настоящее время был заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.