CBAM ЕС: Угроза экспорту или шанс на «зелёный» рывок для казахстанской металлургии?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2026 года Европейский союз запускает механизм трансграничного углеродного регулирования CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), который станет серьёзным вызовом для казахстанских экспортеров стали, алюминия, цемента и удобрений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В отсутствие прозрачной системы верификации выбросов углерода, поставки из Казахстана в ЕС рискуют облагаться завышенными пошлинами. Потери могут составить до $1,4 млрд в год, предупреждают эксперты. Особенно уязвим экспорт алюминия, где до 30% поставок идёт в ЕС.

CBAM - это новый климатический налог ЕС, который со следующего года будет применяться к импортной продукции с высоким углеродным следом — то есть к товарам, при производстве которых выбрасывается много парниковых газов. Сюда входят, например: сталь, алюминий, цемент, удобрения, электроэнергия и др.

Однако, по мнению заместителя гендиректора QazTrade, доктора экономических наук Айнур Амирбековой, CBAM – это не только угроза, но и стимул для модернизации.

«CBAM подталкивает бизнес к переходу на наилучшие доступные технологии и снижению углеродоёмкости продукции. Это шанс не только сохранить доступ к европейскому рынку, но и повысить экологическую конкурентоспособность», - говорит она.

Государство оказывает методическую поддержку предприятиям, развивает правовую базу и стимулирует внедрение чистых технологий. При этом эксперт подчёркивает: времени на раскачку нет – полноценный мониторинг выбросов в Казахстане должен стартовать уже в 2025 году, иначе начнут применяться усреднённые и завышенные нормы ЕС.