Это стало известно по итогам выступления на этапах Кубка мира по конькобежному спорту, которые в течение сезона проходили в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии. Окончательно имена обладателей лицензий и количество спортсменов будут названы по результатам решения главного тренера сборной. Ожидается, что на зимней Олимпиаде конькобежный спорт будет представлен пятью спортсменами.

Напомним, что ранее два казахстанских фигуриста – Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина – выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, девять лицензий завое­вали отечественные шорт-трекисты. Имена спортсменов, которые отправятся в Италию, определены тренерским штабом согласно рейтинговому зачету: это Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Яна Хан.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран.