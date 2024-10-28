Еще четыре нарколаборатории выявили в Казахстане за 3 дня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За три дня сотрудниками полиции пресечена деятельность четырех нарколаборатории,

«Задержано шесть человек, среди которых двое иностранцев. Также выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения. Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг «синтетики» и 11 кг марихуаны», –отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

По его словам, за наркопреступления задержаны 13 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается