Еще четыре нарколаборатории выявили в Казахстане за 3 дня
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Среди задержанных есть иностранцы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
За три дня сотрудниками полиции пресечена деятельность четырех нарколаборатории,
«Задержано шесть человек, среди которых двое иностранцев. Также выявлено 66 наркоправонарушений, из них 13 фактов сбыта и девять фактов незаконного хранения. Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, из которых 24 кг «синтетики» и 11 кг марихуаны», –отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
По его словам, за наркопреступления задержаны 13 человек, все они водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается