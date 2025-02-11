Еще одно «золото» и «серебро» завоевали казахстанские спортсмены на Азиаде-2025

Владислав Киреев стал чемпионом зимних Азиатских игр в Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта

Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал «золото» в спринтерской гонке на 10 км на IX зимних Азиатских играх.



Это уже третья золотая медаль для сборной Казахстана на этих Играх.

Вадим Куралес стал серебряным призером Азиатских игр в биатлоне. В Харбине завершился спринт на 10 км среди мужчин, где казахстанец Вадим Куралес завоевал серебряную медаль.



Также в топ-10 вошли три наших биатлониста: Владислав Киреев финишировал первым, Асет Дюсенов шестым (30:40.6), а Александр Мухин занял седьмое место (31:03.8).

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов поздравил спортсменов.