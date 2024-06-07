Еще не плач, но высвобождающаяся эмоция

Международный творческий проект собрал уникальных творцов разных направлений, стилей, миропонимания и опыта. Данную постановку хореографы Соль Леон и Пол Лайтфут создали специально для народной артистки России, примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. Ее партнерами на сцене выс­тупили известные артисты современной хореографии Хорхе Нозаль, Роджер ван дер Пол и Стефан Жеромски. В спектакле танцовщики предстают как в образах реальных людей, связанных с судьбой героини, так и аллегориях чувств и эмоций.

Жизненный опыт и личные переживания хореографов и солистки легли в основу балета, который развивается вокруг общечеловеческих тем о любви в самых разных ее проявлениях. Это могут быть как светлые материнские и отцовские, супружеские чувства, страсть к жизни и профессии, так и духовная связь. Зрители наблюдают за трансформацией девушки, которая проходит этапы взросления, становится женой и матерью. А встреча со смертью близкого человека навсегда меняет жизнь.

По словам Дианы Вишневой, спектакль может обладать терапевтическим эффектом. Его название весьма символично и многогранно. Слеза может быть проявлением как радости, так и горя, очищением и освобождением внутреннего состояния и сильного переживания.

В интерпретации хореографов одна слеза – это еще не плач, но высвобождаю­щаяся эмоция.

– Это тот случай, когда слова невозможны, говорит танец. Сейчас испытываю большое потрясение. Мы ждали этого дня два с половиной года. Для нас это нечто большее, чем премьера, так как в постановку было вложено очень много личного. Думаю, получилось многослойное масштабное произведение с огромными смыслами, раскрывающее темы потери, любви, благодарности, жизни, смерти, и если ты ничего не можешь изменить, тогда стоит отпустить близкого тебе человека, попрощаться с ним и сохранить в памяти лучшие моменты, – говорит Диана Вишнева.

Особенно трогательно и значимо для нее то, что в финальной сцене постановки звучит голос ее шестилетнего сына – Рудольфа-Виктора.

Напомним, Соль Леон и Пол Лайтфут признаны во всем мире как творческий дуэт, на протяжении 35 лет связанный с Нидерландским театром танца.

Первый опыт совместной работы хореографов и Дианы Вишневой сос­тоялся в 2011 году, когда балерина исполнила их постановку «Объект перемен» в рамках своей сольной прог­раммы «Диалоги». Спустя 10 лет по инициативе Фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой Соль Леон и Пол Лайтфут начали создавать спектакль специально для знаменитой балерины.

Именитые постановщики признаются, что, несмотря на различия в менталитете, в международной команде царит дружес­кая и, главное, творческая атмосфера.

– Здесь не только представлена конкретная история о том, что мы чувствуем, когда теряем близких. В спектакле можно увидеть то, как мы приобретаем новое, взрослеем и становимся личнос­тями. Каждый этап необходимо пережить и принять. С этим сталкиваются все, поэтому каждый зритель может увидеть и узнать себя в постановке, – отмечает Соль Леон.

Отметим, что дизайн декораций создан также Солем Леоном и Полом Лайтфутом. Концепция видеопроекций в спектакле также разработана хореографами, а за ее реализацию отвечает режиссер Томми Паскаль. Он известен своей работой с Парижской оперой, Нидерландским театром танца, Театром де ла Виль, Национальным театром Шайо и Лионской оперой.

Широкий интерес зрительской ау­дитории к мировой премьере балета Sleza с учас­тием звездных танцовщиков наг­лядно показывает, что Казахстан становится крупным культурным центром. Премьера состоялась в рамках международного проекта Ballet Globe.

Кроме того, в этот вечер также выступила труппа театра «Астана балет» с балетом «Саломея» в постановке заслуженного дея­теля РК Мукарам Авахри.