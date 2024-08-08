Еще одна смертельная авария произошла на трассе Самара-Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ДП Актюбинской области, водитель автомашины марки DAF, двигаясь со стороны Хромтау в направлении города Актобе, вблизи кемпинга «Батыс-Жер», столкнулся с автомашиной марки Toyota Ipsum.

«В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте ДТП, а также 3 пассажира доставлены больницу Актобе», – рассказали в полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Напомним, вчера утром на этой же трассе произошло ДТП с участием грузовика МАN и Toyota Ipsum, в результате чего погибло 8 человек, среди которых 5 детей.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Для детального выяснения обстоятельств аварии, по поручению главы региона создана рабочая группа.