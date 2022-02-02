Еще одна трагедия

601
Любовь Доброта

Отравление угарным газом, вероятнее всего, стало причиной очередной трагедии в Шымкенте.

Тело женщины обнаружено в одной из квартир, расположенных по улице Г. Иляева. ЧП произошло вечером 31 января. Хозяйку квартиры обнаружили без признаков жизни и сообщили о происшествии в службы оперативного реагирования. По вызову прибыли сотрудники ДЧС, медики, полицейские и представители ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Специалисты газоснабжающей организации тут же исследовали газовое оборудование, установленное в квартире. Выяснилось, что в помещении крошечной кухни, размер которой 3,6 х 1,8 х 2,5 м, установлены 4-конфорочная газовая плита и проточный водонагреватель. Тяга в дымоходе проточного водонагревателя на момент проверки отсутствовала. Дымоотводящая труба (гофра) выведена через стену на улицу заподлицо с наружной стеной, на патрубке нет хомута проточного водонагревателя, отсутствует вентиляционный канал.

Все это позволило сотрудникам аварийной службы ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» сделать предположительное заключение о том, что хозяйка квартира скончалась от отравления угарным газом.

Как сообщалось в предыдущем номере «КП», в минувшее воскресенье днем в одной из квартир погибли сразу три человека. Одной из причин трагедии могло стать неправильное подключение газового водонагревателя, установленного в ванной комнате.

По обоим фактам полицейскими Аль-Фарабийского районного отдела полиции проводится досудебное расследование.

