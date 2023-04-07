Еще одна весна

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Дина Боранбаева, область Жетысу

В городе Текели 78-й День Победы будет встречать единственный ветеран Великой Отечественной войны – 95-летний Михаил Тыщенко.

фото из личного архива

Неумолимо бежит время, забирая с собой героев и свидетелей той войны… Вот и в моногороде Текели с населением почти в 32 тыс. человек остался лишь один участник фронтовых сражений. Сегодня Михаил Абрамович Тыщенко, перешагнувший 95-летний рубеж, надеется встретить очередную годовщину лучшего для него праздника – Дня Победы и мечтает о том, чтобы такие горькие события не выпадали больше на долю родины.

Михаил Тыщенко родился 3 июня 1927 года в селе Антоновка Сарканского района тогдашней Талдыкорганской области. Детство его, как и большинства ребят того времени, было голодным и тяжелым. С малых лет наравне со взрослыми Михаил Абрамович трудился в колхозе. А с приходом юности началась война… Едва исполнилось 17, сразу же его призвали в ряды Красной армии. Шел 1944 год. Тогда, вспоминает ветеран, еще и не представляли, что победа – не за горами, а только верили в нее и делали ради нее все, что могли.

Юный парень окончил трехмесячные курсы пулеметчиков. Освоил теперь уже легендарный «Максим», пулемет Дегтярева и другую стрелковую технику. С оружием в руках прошел фронты Белоруссии, Польши и Литвы. За боевые заслуги награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет множество юбилейных наград.

С возрастом все тяжелее Михаи­лу Абрамовичу вспоминать те полные потерь дни. Однако, говорит он, несмотря на трудности, он до конца старался быть верным воинской присяге. А после войны молодой боец служил в войсках Министерства внутренних дел, охраняя военнопленных, которые участвовали в восстановлении объектов и жилых домов на приграничных территориях.

В живописный маленький горняцкий городок Текели Михаил Тыщенко переехал в 1951 году, устроившись работать на местный свинцово-цинковый комбинат. В военные годы текелийское предприятие было одним из крупнейших полиметаллических комбинатов в СССР и давало стране, как гордо гласит история, свинец для каждой восьмой пули. На этом знаменитом производстве Михаил Абрамович честно трудился более тридцати лет. Начинал с обычного кондуктора, затем его повысили до помощника машиниста, а далее, до самого выхода на заслуженный отдых, он работал машинистом электропоезда.

Скромный, трудолюбивый участник войны в 1951 году женился на Раисе Яковлевне, в то время работавшей медсестрой в хирургическом отделении. С ней они дружно и счастливо прожили 65 лет, воспитали дочь Надежду. К сожалению, супруга ушла из жизни в 2019 году.

И по сей день старается ветеран участвовать в общественной жизни. Так, Михаил Абрамович голосует, пусть и на дому, на каждых выборах. Мартовская избирательная кампания не стала исключением. По мере сил ветеран может управляться и по хозяйству. Именно труд, уверен Михаил Тыщенко, помогает ему до сих пор оставаться в строю. А в целом рядом с ветераном всегда его дочь, два внука и правнучка. Ежедневно посещают его социальные работники. На все праздники своего единственного ветерана Великой Отечественной войны приходят поздравлять школьники, студенты, волонтеры. Воспоминания фронтовика для них – как кадры из кинофильма. И глядя на улыбчивое лицо, добрые, по-прежнему горящие глаза ветерана, совсем не верится, что пережил он самую настоящую, самую страшную в истории войну. Не верится и в то, что когда-то эти воспоминания тоже станут лишь частью истории...

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