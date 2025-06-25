Это села Загамбар, Алгабас и Тагайна
В области растет число населенных пунктов, поддерживающих инициативу МВД по пропаганде здорового образа жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Уже 66 сел региона добровольно отказались от алкоголя. Недавно к ним присоединились села Загамбар, Алгабас и Тагайна Толебийского района.
Многотысячное село Загамбар теперь гордо носит статус «безалкогольного» населенного пункта.
«Это осознанный выбор каждого жителя для будущего наших детей и спокойствия в обществе», — говорит местный житель Егизбай Суттибаев.
По словам сельчан, отказ от алкоголя улучшил общественный порядок, снизил уровень правонарушений и преступлений к нулю.
«Это благородная инициатива. Пусть дети растут в честной, здоровой и безопасной среде», — отметила певица Алтынай Жорабаева.
Добиться таких результатов удалось благодаря слаженной работе полиции. Опыт этих сел доказывает: здоровый образ жизни — это путь к безопасному и светлому будущему.
Ранее в двух селах СКО отказались от алкоголя.