Еще три села отказались от алкоголя в Туркестанской области

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Это села Загамбар, Алгабас и Тагайна

Фото: polisia.kz

В области растет число населенных пунктов, поддерживающих инициативу МВД по пропаганде здорового образа жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

 Уже 66 сел региона добровольно отказались от алкоголя. Недавно к ним присоединились села Загамбар, Алгабас и Тагайна Толебийского района.

Многотысячное село Загамбар теперь гордо носит статус «безалкогольного» населенного пункта.

«Это осознанный выбор каждого жителя для будущего наших детей и спокойствия в обществе», — говорит местный житель Егизбай Суттибаев.

По словам сельчан, отказ от алкоголя улучшил общественный порядок, снизил уровень правонарушений и преступлений к нулю.

«Это благородная инициатива. Пусть дети растут в честной, здоровой и безопасной среде», — отметила певица Алтынай Жорабаева.

Добиться таких результатов удалось благодаря слаженной работе полиции. Опыт этих сел доказывает: здоровый образ жизни — это путь к безопасному и светлому будущему.

 Ранее в двух селах СКО отказались от алкоголя. 

#полиция #Здоровый образ жизни #отказ от алкоголя

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