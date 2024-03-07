Есть на что пахать и сеять

На полях крайнего юга уже подрастает под пленкой капуста, в Сарыагашском районе собирают урожай клубники, а в Толебийском – пашут и готовятся к севу яровых.

Повсеместно весенне-полевые работы находятся в разгаре, и самое важное для земледельцев – вовремя получить финансирование, такое необходимое для их успешного проведения.

Этот вопрос находится на строгом контроле руководства области. Государство выделяет достаточно средств, и важно, чтобы они своевременно дошли до аграриев. Тут уже все зависит от ответственности и расторопнос­ти чиновников и заинтересованности руководителей хозяйств.

Для финансирования весенне-полевых и уборочных работ в ТОО «МФО «Ырыс» привлечено 2,8 млрд тенге через АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках программы «Кең дала». 1 млрд тенге выделен 124 крупным хозяйствам региона по программе «АгроБизнес».

На проведение весенне-полевых и уборочных работ 300 хозяйствам также предоставлено 1,8 млрд тенге. ТОО «АИО «Оңтүстік» на финансирование весенне-полевых и уборочных работ от Аграрной кредитной корпорации поступило 4,5 млрд тенге. Первым траншем финансируется 168 проектов на 2 млрд 250 млн тенге. Тем временем идет прием заявок на финансирование по второму траншу.

Хорошим подспорьем для сельчан стала программа «Ауыл аманаты», успешно осуществляемая в регионе. В прошлом году из республиканского бюджета для Туркестанской области предусмотрели выделение 19,8 млрд тенге. При этом в качестве прио­ритета определили финансирование по шести направлениям: земледелие, животноводство, птицеводство, рыбное хозяйство, оснащение сельскохозяйственных кооперативов, поддержка предпринимательства среди сельского населения.

Программа осуществлена в пилотном режиме в 64 сельских округах 16 районов Туркестанской области, показав свою эффективность. Она стала стимулом для объединения жителей населенных пунктов, ведь при финансировании предпочтение отдается проектам по развитию личных подсобных хозяйств на базе кооперативов. В итоге соз­дано 75 новых сельскохозяйственных кооперативов.

Еще 40 смогли повысить уровень технической оснащенности, пустив полученные кредитные средства на приобретение техники и оборудования. Земледельцы говорят, что без поддержки со стороны государства пахать и сеять было бы очень трудно, учитывая, что машинно-тракторный парк изношен более чем на 70%. Многим приходится готовить к посевной давно списанные тракторы и комбайны.

– Этот трактор мы приобрели 15 лет назад, – рассказывает механизатор крестьянского хозяйства из Ордабасинского района Куаныш Серимбетов. – Три года назад купили комбайн. Однако обслуживать имеющуюся технику становится все сложнее, потому что сильно подорожали запасные части. Обновлять технику не можем, не хватает оборотных средств.

По данным областного управления сельского хозяйства, в Туркестанской области ежегодно обновляют лишь 5% сельхозтехники. Надежды на покупку новых тракторов и навесного оборудования здесь связывают с программой «Ауыл аманаты».

– Мы планируем в этом году профинансировать закуп сельскохозяйственной техники, решив тем самым многолетние проб­лемы с эксплуатацией старых машин, – говорит заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Алибек Плалов. – Понимаем чаяния земледельцев, ведь использование устаревшей сельхозтехники на 20% повышает затраты на топливо и на 15% снижает производительность в ходе посевной и при уборке урожая.

Вопрос привлечения крупных инвестиций в агробизнес на юге особенно актуален, ведь более 80% населения проживает в сельской местности. За первый год действия программы «Ауыл аманаты» в населенных пунктах профинансировано 3 256 проектов, создано 3 413 новых рабочих мест. Ожидается, что дополнительный объем произведенной сельхозпродукции в денежном выражении составит 30 млрд тенге.

Программа дала импульс развитию сельскохозяйственной отрасли, позволив сократить число безработных и увеличить доходы населения. Один из тех, кто воспользовался возможнос­тями расширить бизнес, – индивидуальный предприниматель из Саурана Ахматжан Мамитов.

Льготный кредит в 6 млн тенге, полученный под 2,5% годовых, он вложил в строительство теплицы и приступил к выращиванию огурцов в Карачукском сельском округе. Индивидуальный предприниматель из населенного пункта Ипата Жана-Иканского сельского округа Сауранского района Жасур Муминов занялся развитием рыбного хозяйства, построив четыре бассейна общей площадью 240 кв. м. В сентябре прошлого года запустил мальков форели.

Проект обошелся в 8,5 млн тенге. В хозяйстве трудоустроено пять местных жителей. Расчеты предпринимателя показывают, что за год он сможет вырастить и продать до четырех тонн рыбы.

На продолжение программы в 2024 году из республиканского бюджета региону выделено 13,2 млрд тенге. Предположительно в сельских округах будет создано 62 сельхозкооператива. В рамках «Ауыл аманаты» планируется внедрение технологии капельного орошения на 8 тыс. га земель.