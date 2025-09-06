– С осужденными проводится постоянная разъяснительная работа, – делится Шаймерден Есенкелдиев. – Амнистированные граждане получают информацию о порядке дальнейших обращений в соответствующие органы. Для быстрой адаптации в обществе им нужна работа, а для этого им надо обращаться в центры трудовой мобильности и карьерные центры. Те, кто желает заняться бизнесом, могут получить консультацию в центрах предпринимательства.

Временное отчуждение от общества – серьезный психологичес­кий стресс. И здесь на помощь приходят психологи. Вопросы воспитания осужденных возложены на сотрудников группы социально-психологической воспитательной работы. Их кропотливая работа продолжается со дня поступления осужденного либо взятого под стражу граж­данина до освобождения из учреждения.

Индивидуальная и групповая деятельность психологов и теологов направлена на исправление и социальную адаптацию осужденных, профилактику и коррекцию их личностных отклонений. Среди форм социально-психологической работы – правовое воспитание, информационно-просветительские занятия, культурно-досуговая деятельность, встречи с ветеранами труда, спортсменами, артистами. Одно из эффективных направлений – проведение тренингов в комнатах психологической разгрузки.

Как сообщила психолог учреж­дения № 37 Акгуль Аманова, важную роль в воспитании осуж­денных играют библиотеки. Книжный фонд пополняется из архивов городской централизованной библиотечной системы и областной универсальной научной библиотеки им. А. Тажибаева.

– Все книги, брошюры и журналы проходят специальную проверку, не допускаются произведения радикальной направленности и запрещенная литература, – отмечает специалист. – Большую пользу для выработки внутренней дисциплины приносят культурно-спортивные мероприятия, которые проводятся в исправительных колониях совместно с областными управлениями физической культуры, спорта и туризма, общественного развития, неправительственными организациями.

Инспектор-психолог службы пробации майор юстиции Гульзинат Жилкаманова работает с лицами, находящимися на учете пробации. Для их реадаптации в общество она проводит психологические тренинги и индивидуальные консультирования.

– У каждого человека своя судьба, потому непросто указывать дорогу тем, кто совершил ошибку, – отмечает психолог. – У некоторых процесс адаптации может занять месяц, у других – три. Для налаживания контакта от нас требуются доверие и профессионализм. Мы помогаем осужденным работать над собой, преодолевать трудности, возлагать на себя ответственность. Психологическая работа приносит плоды, у осужденных начинает меняться отношение к жизни, появляется уверенность в будущем. После бесед составляем психологическую характеристику на каждого осужденного. Тесты проводятся психодиагностическим комплексным аппаратом «Ақ сұңқар». Действенную помощь в плане психологического расслабления оказывает аудиовизуальный стимулятор «Майнд машина».

Лучший показатель эффективности работы и один из методов воспитательной работы, стимулирующий осужденных к исправлению, – это контакт с родственниками. В учреждениях ежеквартально проводятся Дни открытых дверей.

Особое внимание уделяется программам трудовой адаптации. Трудоустройство дает осуж­денным возможность погашать задолженности, возложенные судом по исполнительным листам, а излишки заработной платы отправлять своим семьям.

В производственных зонах учреждений № 37 и № 60 трудо­устроены более 700 осужденных. Такую возможность им предоставили свыше 30 предпринимателей города, которые открыли здесь цеха по производству одежды, пластиковых окон, мебели, кирпича, газо- и пескоблоков.

– Работа – дело добровольное, – отмечает начальник отдела организации труда осужденных учреждения № 60 Айдана Абдреймова. – Не привлекаются к работе лица с ограниченными возможностями I и II групп, так как они получают социальные пособия от государства. Также не принимаются на работу граждане, достигшие пенсионного возраста. Занятость всех остальных мы стараемся обеспечить максимально.

Одним из инструментов социальной адаптации является образование. Помимо получения знаний и навыков оно формирует позитивное отношение к жизни. В новом учебном году обучение пройдут 80 осужденных. Специалистов по деревообработке, паркетчиков и каменщиков, швей и поваров, электрогазосварщиков будут готовить в местных колледжах. За отличную учебу выдается ежемесячная стипендия. А после получения дипломов осужденные до окончания срока наказания трудоустраиваются на оплачиваемую работу в промзоне учреждений.