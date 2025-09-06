Есть шанс начать новую жизнь

Закон и Порядок
Категория логотип
5
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области особое внимание уделяется оказанию осужденным психологической помощи, их образованию и трудоустройству. Как сообщил начальник департамента полковник юстиции Шаймерден Есенкелдиев, в исправительных учреждениях № 37, 60 и 68 отбывают наказание свыше одной тысячи человек. Амнистия в связи с 30-летием Конституции коснулась 193 осужденных, из которых 35 подлежат освобождению, а остальным сокращены сроки наказания.

Фото Данагуль Достановой

– С осужденными проводится постоянная разъяснительная работа, – делится Шаймерден Есенкелдиев. – Амнистированные граждане получают информацию о порядке дальнейших обращений в соответствующие органы. Для быстрой адаптации в обществе им нужна работа, а для этого им надо обращаться в центры трудовой мобильности и карьерные центры. Те, кто желает заняться бизнесом, могут получить консультацию в центрах предпринимательства.

Временное отчуждение от общества – серьезный психологичес­кий стресс. И здесь на помощь приходят психологи. Вопросы воспитания осужденных возложены на сотрудников группы социально-психологической воспитательной работы. Их кропотливая работа продолжается со дня поступления осужденного либо взятого под стражу граж­данина до освобождения из учреждения.

Индивидуальная и групповая деятельность психологов и теологов направлена на исправление и социальную адаптацию осужденных, профилактику и коррекцию их личностных отклонений. Среди форм социально-психологической работы – правовое воспитание, информационно-просветительские занятия, культурно-досуговая деятельность, встречи с ветеранами труда, спортсменами, артистами. Одно из эффективных направлений – проведение тренингов в комнатах психологической разгрузки.

Как сообщила психолог учреж­дения № 37 Акгуль Аманова, важную роль в воспитании осуж­денных играют библиотеки. Книжный фонд пополняется из архивов городской централизованной библиотечной системы и областной универсальной научной библиотеки им. А. Тажибаева.

– Все книги, брошюры и журналы проходят специальную проверку, не допускаются произведения радикальной направленности и запрещенная литература, – отмечает специалист. – Большую пользу для выработки внутренней дисциплины приносят культурно-спортивные мероприятия, которые проводятся в исправительных колониях совместно с областными управлениями физической культуры, спорта и туризма, общественного развития, неправительственными организациями.

Инспектор-психолог службы пробации майор юстиции Гульзинат Жилкаманова работает с лицами, находящимися на учете пробации. Для их реадаптации в общество она проводит психологические тренинги и индивидуальные консультирования.

– У каждого человека своя судьба, потому непросто указывать дорогу тем, кто совершил ошибку, – отмечает психолог. – У некоторых процесс адаптации может занять месяц, у других – три. Для налаживания контакта от нас требуются доверие и профессионализм. Мы помогаем осужденным работать над собой, преодолевать трудности, возлагать на себя ответственность. Психологическая работа приносит плоды, у осужденных начинает меняться отношение к жизни, появляется уверенность в будущем. После бесед составляем психологическую характеристику на каждого осужденного. Тесты проводятся психодиагностическим комплексным аппаратом «Ақ сұңқар». Действенную помощь в плане психологического расслабления оказывает аудиовизуальный стимулятор «Майнд машина».

Лучший показатель эффективности работы и один из методов воспитательной работы, стимулирующий осужденных к исправлению, – это контакт с родственниками. В учреждениях ежеквартально проводятся Дни открытых дверей.

Особое внимание уделяется программам трудовой адаптации. Трудоустройство дает осуж­денным возможность погашать задолженности, возложенные судом по исполнительным листам, а излишки заработной платы отправлять своим семьям.

В производственных зонах учреждений № 37 и № 60 трудо­устроены более 700 осужденных. Такую возможность им предоставили свыше 30 предпринимателей города, которые открыли здесь цеха по производству одежды, пластиковых окон, мебели, кирпича, газо- и пескоблоков.

– Работа – дело добровольное, – отмечает начальник отдела организации труда осужденных учреждения № 60 Айдана Абдреймова. – Не привлекаются к работе лица с ограниченными возможностями I и II групп, так как они получают социальные пособия от государства. Также не принимаются на работу граждане, достигшие пенсионного возраста. Занятость всех остальных мы стараемся обеспечить максимально.

Одним из инструментов социальной адаптации является образование. Помимо получения знаний и навыков оно формирует позитивное отношение к жизни. В новом учебном году обучение пройдут 80 осужденных. Специалистов по деревообработке, паркетчиков и каменщиков, швей и поваров, электрогазосварщиков будут готовить в местных колледжах. За отличную учебу выдается ежемесячная стипендия. А после получения дипломов осужденные до окончания срока наказания трудоустраиваются на оплачиваемую работу в промзоне учреждений.

#осужденные #амнистия #закон и порядок

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Решить квартирный вопрос
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Технологии для удобства жизни
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Синдром 7 сентября
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Президент Турции вручил диплом офицеру Нацгвардии
В приоритете – безопасность детей
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
В Приаралье амнистированным предоставили юридические услуги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]