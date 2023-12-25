Есть троекратный рост!

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Фарид Юмашев

Премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с послом Государства Катар в Казахстане Абдулазизом бен Султаном Аль-Румейхи.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как отметил глава Правительства РК, Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. 30 лет назад были установлены дип­ломатические отношения. А в последние годы наблю­дается последовательное развитие двусторонних отношений, чему способствовали активные контакты лидеров двух стран.

Алихан Смаилов напомнил, что в октябре в Дохе было успешно проведено шестое заседание Казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня. Также был организован бизнес-форум с участием более 150 предпринимателей двух стран.

– Данные мероприятия придают значительный импульс расширению двусторонних торгово-экономических связей. Надо сказать, что в прошлом году объем катарских инвес­тиций в казахстанскую экономику вырос троекратно. И за десять истекших месяцев объем­ товарооборота также вырос почти в три раза. Тем не менее ясно, что есть еще потенциал для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении возможностей, которые у нас имеются.­ Отрадно отметить, что в нас­тоящее время наметились перс­пективы по совместному осуществлению ряда проектов в агропромышленном комплексе, – сказал Премьер-министр.

В частности, речь идет о строительстве завода по переработке зерна в Акмолинской области. Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, ориентировочная стоимость проекта – 200 млн долларов. В данный момент прорабатывается его концепция и условия партнерства.

– В Казахстане есть необходимые условия для того, чтобы развивать бизнес. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку, – заверил Алихан Смаилов.

Господин Абдулазиз бен Султан Аль-Румейхи выразил благодарность за прием и поддержку как со стороны Правительства, так и руководства страны. Посол подчеркнул большой интерес Катара в развитии двусторонних отношений, совместного осуществления бизнес-проектов и укреплении инвести­ционного сотрудничества.

#премьер-министр #встреча #посол #Катар

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