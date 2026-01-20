Коллекция из Казахстана удостоена высокой награды на International Kids Fashion Week в ОАЭ

Мода
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Абу-Даби состоялось международное событие в сфере детской моды – International Kids Fashion Week, прошедшее под патронажем шейхи Фахры бинт Дияб Аль Нахаян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД 

Фото: МИД

Организатором модной недели выступила Мона Аль Мансури – первый дизайнер Объединённых Арабских Эмиратов и одна из ключевых фигур в развитии международных проектов в области детской моды и культуры.

Мероприятие объединило дизайнеров и участников из Казахстана, ОАЭ, России, Индии, Марокко, Австралии, Замбии, Таиланда, Филиппин и Омана, подтвердив статус International Kids Fashion Week как глобальной культурной и модной платформы.

Казахская этническая коллекция, вдохновлённая национальными традициями, орнаментами и культурным наследием, вызвала большой интерес у международной аудитории.

Наш отечественный дизайнер Гаухар Канатбай была удостоена награды в номинации «Лучший детский дизайнер», что стало признанием её творческого подхода и успешного сочетания этнических мотивов с современной детской модой.

Также Посольство Казахстана в Абу-Даби было удостоено специальной награды от организаторов мероприятий за содействие участию казахской стороны, что подчеркнуло значимость дипломатической поддержки в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества.

International Kids Fashion Week в очередной раз продемонстрировал, что культура, мода и детское творчество являются важными мостами между народами, способствуя укреплению международного диалога, взаимопонимания и дружбы между странами.

#МИД #награда #ОАЭ #коллекция #International Kids Fashion Week

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Загадка трех колокольчиков
У Казахстана – четыре квоты
Когда мороз становится угрозой
Проявили характер на старте турнира
Открылась именная smart-аудитория
Сюрприз на церемонии присяги
Популярность библиотек растет
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Умер дизайнер Валентино Гаравани
Институт цвета Pantone показал цвет 2026 года
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
В столице проходит очередной сезон Bozjyra Fashion Week

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]