В Абу-Даби состоялось международное событие в сфере детской моды – International Kids Fashion Week, прошедшее под патронажем шейхи Фахры бинт Дияб Аль Нахаян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД

Организатором модной недели выступила Мона Аль Мансури – первый дизайнер Объединённых Арабских Эмиратов и одна из ключевых фигур в развитии международных проектов в области детской моды и культуры.

Мероприятие объединило дизайнеров и участников из Казахстана, ОАЭ, России, Индии, Марокко, Австралии, Замбии, Таиланда, Филиппин и Омана, подтвердив статус International Kids Fashion Week как глобальной культурной и модной платформы.

Казахская этническая коллекция, вдохновлённая национальными традициями, орнаментами и культурным наследием, вызвала большой интерес у международной аудитории.

Наш отечественный дизайнер Гаухар Канатбай была удостоена награды в номинации «Лучший детский дизайнер», что стало признанием её творческого подхода и успешного сочетания этнических мотивов с современной детской модой.

Также Посольство Казахстана в Абу-Даби было удостоено специальной награды от организаторов мероприятий за содействие участию казахской стороны, что подчеркнуло значимость дипломатической поддержки в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества.

International Kids Fashion Week в очередной раз продемонстрировал, что культура, мода и детское творчество являются важными мостами между народами, способствуя укреплению международного диалога, взаимопонимания и дружбы между странами.