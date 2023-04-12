"Это не налог, а добровольный взнос" – Токаев обратился к крупным добывающим компаниям РК

В ходе выступления на первом заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о небходимости уделить особое внимание увеличению финансирования науки из всех источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР в размере 1% от капитальных вложений, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Для обеспечения устойчивого финансирования университетов целесообразно разработать закон о фондах целевого капитала (эндаумент-фонды). Особое внимание нужно уделить увеличению финансирования науки из всех источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР в размере 1% от капитальных вложений. При этом необходимо продолжить централизацию указанных расходов добывающих компаний.

Здесь крайне важно, чтобы эти средства не воспринимались как еще один налог. Обращаюсь к крупным добывающим компаниям нашей страны с пониманием отнестись к этому нашему подходу и требованию. Это не налог. Это добровольный взнос добывающих компаний, которые зарабатывают серьезные финансовые ресурсы у нас в стране, в развитие национальной науки. Для этого следует принять меры по синхронизации финансируемых недропользователями исследований, в том числе фондом "Самрук-Казына", с приоритетами научно-технологической политики", - сказал президент.

По его словам, требуется сделать порядок проведения ими НИОКР открытым, конкурентным и доступным для вузов и НИИ. Весь процесс должен сопровождаться государственной научно-технической экспертизой и рассмотрением на научно-технических советах»

"В целом, бизнесу необходимо наладить самое тесное взаимодействие с научным сообществом для увеличения объема научно-исследовательских работ в производственных секторах экономики. Крайне важно развивать "умные города" и агломерации. Одной из ключевых задач также представляется комплексное изучение Каспийского моря и обеспечение биологической безопасности страны.

Необходимо с научной точки зрения подойти к таким актуальным вопросам, как повышение урожайности зерна за счет выведения новых сортов, селекция в животноводстве, обеспечение рачительного полива плодовоовощных культур в пустынных регионах. Именно на такие важнейшие направления целесообразно выделять крупные гранты. Кроме того, сами научные проекты, финансируемые на грантовой основе, должны быть актуальными и востребованными", - добавил глава государства.